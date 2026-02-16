Duras imágenes: Secuestran a una niña arrebatándola de los brazos de su madre y rompiéndole el fémur

Un hombre ha intentado secuestrar a una menor arrebatándola de los brazos de su madre a las puertas de un supermercado en Bérgamo, Italia.

Las impactantes imágenes, compartidas por la Policía, muestran cómo la niña sale del supermercado de la mano de su madre cuando se cruzan con el secuestrador.

En ese momento, el hombre agarra con fuerza las piernas de la menor intentando llevársela ante la reacción de sus padres, que tratan de impedirlo.

La menor sufre una fractura en el fémur

Como consecuencia del violento forcejeo, la niña sufrió la fractura del fémur y fue trasladada al hospital realizarle distintas pruebas clínicas.

Entre los agentes de seguridad y varios transeúntes logran reducir al secuestrador antes de que lleguen los agentes de Policía, quienes proceden a detenerlo por intento de secuestro agravado y agresión con agravantes.

Una vez arrestado, los agentes investigan los hechos tomando declaración a varios testigos y analizando las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.