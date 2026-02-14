Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Doble asesinato

Asesina a sus dos hijos y se suicida después de enterarse de que su mujer le era infiel

Los dos menores, de 12 y 8 años, contaban con varias heridas de bala en la cabeza.

Imagen de archivo de una pistola

Pexels

Alba Gutiérrez
Publicado:

Thales Machado, un funcionario municipal de Itumbiara, en Brasil, ha acabado con la vida de sus dos hijos menores de edad, de 12 y 8 años, respectivamente.

Tras matarles, Machado se suicidó con un arma de fuego en el interior de su domicilio. Aunque por el momento se desconoce la causa de los hechos, una primera versión apunta que fue por una reacción de celos y la Policía Civil ya lo investiga como un doble homicidio.

"Por desgracia, mis hijos se van conmigo": así fueron algunas de las declaraciones de Machado horas antes de cometer el crimen

Esta tragedia tuvo lugar en Goiás, una región en el centro oeste de Brasil. Días anteriores al crimen, Thales Machado hizo varias publicaciones en redes sociales que eran algo preocupantes.

En concreto, el funcionario publicó un mensaje en el que se dirigía a su familia. En ese texto, que fue borrado posteriormente, hablaba sobre los conflictos que tenía con su pareja y una supuesta infidelidad. Entre esas frases se incluía la siguiente: "Nos vamos yo y mis hijos, que son mis ángeles".

Los dos niños tenían heridas de bala en la cabeza

Tras la lectura de varias de sus publicaciones, vecinos y familiares acudieron al domicilio de los Machado. Al llegar allí, se encontraron una escena devastadora: el hombre estaba en la cama con una pistola sobre el pecho y los dos niños gravemente heridos al lado de su padre.

Varias personas que estaban en el lugar de los hechos han asegurado que intentaron auxiliar a uno de los menores. Ambos presentaban heridas de bala en la cabeza y les trasladaron de urgencia a hospitales de la zona.

El mayor, de 12 años, murió poco después de ingresar. El menor, de 8 años, murió después de someterse a una cirugía en la madrugada del pasado jueves.

En la vivienda, los agentes encontraron una pistola Glock calibre 380 que fue asegurada para futuros peritajes. También se detectó olor a combustible y bidones vacíos, lo que forma parte de la investigación sobre lo ocurrido dentro del inmueble.

Machado podría haber contratado un detective para investigar a su mujer

Tras estos hechos, en redes sociales comenzó a circular información sobre este caso. Una de las versiones más compartidas es que el hombre había contratado a un detective privado para investigar una supuesta infidelidad de su esposa, y tras confirmarla, reaccionó con violencia contra sus hijos.

De acuerdo con esa versión, se menciona que el funcionario "contrató un detective que grabó a su esposa cometiendo una infidelidad" y que, tras ello, mató a sus hijos.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades brasileñas.

