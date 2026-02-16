¿Qué es la epibatidina, la toxina de la rana que mató al opositor ruso Alexei Navalni?

Según las informaciones difundidas en torno al caso, Alexéi Navalni falleció a causa de la epibatidina. Un compuesto tóxico de origen natural aislado, por primera vez en la década de 1970, a partir de la piel de la rana venenosa Epipedobates tricolor, una especie originaria de Ecuador. Aunque su descubrimiento despertó, inicialmente, interés farmacológico, su peligrosidad ha eclipsado sus posibles aplicaciones médicas.

Rusia envenenó al político con esta sustancia, según una acusación de Reino unido y otros países aliados europeos difundida este sábado, en un comunicado oficial cuando está a punto de cumplirse el segundo aniversario de su muerte. El Kremlin lo niega y la mujer del opositor, Yulia Navalnaya, deja claro que científicos de cinco países europeos aseguran que su marido fue envenenado con epibatidina, uno de los venenos más mortíferos de la Tierra.

Síntomas y propiedades analgésicas

La epibatidina actúa sobre los receptores del sistema nervioso que son fundamentales en la transmisión de señales entre neuronas y en la comunicación entre nervios y músculos. Cuando la sustancia los activa de forma intensa y descontrolada, puede provocar convulsiones, hipertensión, alternaciones cardiacas, parálisis muscular y, en casos graves, insuficiencia respiratoria mortal.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la comunidad científica es su potencia analgésica. En experimentos de laboratorio se comprobó que podía ser hasta 200 veces más potente que la morfina. Sin embargo, el margen entre una dosis con posible efecto terapéutico y una dosis letal es estrecho, lo que ha impedido su desarrollo como medicamento seguro. Algunos equipos han intentado sintetizar derivados menos tóxicos pero ninguno ha llegado a convertirse en un fármaco aprobado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.