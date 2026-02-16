Ofelia Giselle Torres Hidalgo, una adolescente de 16 años de Chicago, que luchó por la liberación de su padre tras ser detenido el año pasado por agentes de inmigración en un caso de deportación, ha muerto a consecuencia del cáncer que padecía, un rabdomiosarcoma alveolar en etapa 4.

Fue en diciembre de 2024 cuando a la joven le diagnosticaron la enfermedad, una forma agresiva de cáncer de tejidos blandos, por lo que recibía quimioterapia y radioterapia.

Tres días antes de la muerte de Ofelia, un juez de inmigración en Chicago dictaminó que su padre, Rubén Torres Maldonado, tenía derecho condicional a recibir la "cancelación de deportación" debido a las dificultades que su deportación causaría a sus hijos que nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses, según la declaración enviada por un abogado que representa a Torres Maldonado.

El fallo proporciona a Torres Maldonado un camino para convertirse en residente permanente legal y eventualmente en ciudadano estadounidense, según el comunicado.

Ofelia estuvo en la audiencia vía zoom

"Ofelia fue heroica y valiente ante la detención de ICE y la amenaza de deportación de su padre", señaló el abogado de Torres Maldonado. "Lamentamos su fallecimiento y esperamos que sea un ejemplo para todos nosotros de valentía y de lucha por lo que es justo hasta el último aliento".

El 18 de octubre, Torres Maldonado, pintor y renovador de viviendas, fue detenido en una tienda 'Home Depot' en un suburbio de Chicago, mientras la zona estaba en el centro de una importante ofensiva antimigratoria denominada 'Operación Midway Blitz', que comenzó a principios de septiembre.

Ofelia estaba recibiendo tratamiento cuando apareció en octubre en un video publicado en una página de 'GoFundMe' creada para la familia. "Mi papá, como muchos otros padres, es una persona trabajadora que se levanta temprano y va a trabajar sin quejarse, pensando en su familia", decía en el video. "Me parece injusto que se ataque a familias inmigrantes trabajadoras solo por no haber nacido aquí".

A la audiencia para su padre en octubre, Ofelia acudió en silla de ruedas. Los abogados de la familia informaron al juez en ese momento que le dieron de alta del hospital justo un día antes del arresto de su padre para que pudiera ver a familiares y amigos. Agregaron que Ofelia no había podido continuar el tratamiento debido al estrés.

Solicitaron su liberación

Los abogados de Torres Maldonado solicitaron su liberación mientras su caso de deportación se procesaba. Un juez ordenó una audiencia de fianza tras dictaminar en octubre que su detención era ilegal y violaba el derecho al debido proceso de Torres Maldonado.

Más tarde, un juez citó la falta de antecedentes penales del padre de la pequeña, de manera que permitió su liberación bajo una fianza de 2.000 dólares.

