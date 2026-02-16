Alberto Priego, sobre el nuevo orden mundial: "Hasta ahora, Europa aceptaba una posición subordinada y ahora Europa quiere hablar con una voz propia"

Marco Rubio ha matizado su primer discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich y aclara ahora que Estados Unidos no quiere que Europa se convierta en su "vasallo" como se había interpretado.

Los líderes europeos y también los senadores estadounidenses en la oposición demócrata, así como la ONG Amnistía Internacional denunciaron este discurso como un llamamiento supremacista de la cultura occidental a costa del resto del mundo.

Matices a parte, lo cierto es que las relaciones entre Europa y Estados Unidos atraviesan un momento complicado aunque Rubio haya defendido en las últimas horas que han de caminar juntos. Noticias de la Mañana ha entrevistado al doctor en Relaciones Internacionales, Alberto Priego para analizar qué está ocurriendo.

Priego cree que el de Estados Unidos "es un mensaje un poco contradictorio" y defiende que Europa y Estados Unidos siguen en lados opuestos. "Rubio es una cara amable del régimen de Trump, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Son dos visiones absolutamente opuestas una de cierta unidad entre los europeos con un deseo de avanzar hacia adelante, de construir cosas juntos, de construir un ejército europeo, de seguir confiando en nuestros valores: medioambiente, democracia... y, por otro lado, Donald Trump sigue defendiendo lo mismo. Es verdad que ha mandado al Secretario de Estado y no al Vicepresidente, pero las visiones son contrapuestas y, los puentes no son los puentes que nos pueden acercar. Simplemente es una visión cosmética de lo que quiere hacer con Europa, pero la situación es la misma".

Al ser preguntado si estamos ante un nuevo orden mundial, el experto lo tiene claro. "Los europeos parece que somos conscientes de que el nuevo orden está llegando y además somos conscientes de que en ese nuevo orden no podemos ser una comparsa, tenemos que tener nuestra voz propia, y esta voz pasa a veces por tener posiciones distintas a EE.UU. Hasta ahora, Europa aceptaba una posición subordinada y ahora lo que Europa quiere es hablar con una voz propia porque no compartimos los valores con EE.UU. y, porque nos sentimos amenazados, no solo por Rusia, sino también por EE.UU. Es un nuevo orden, pero nosotros queremos conservar los valores del orden anterior, mientras que EE.UU., China, Rusia... quieren nuevos valores que son menos liberales y menos cooperativos", apunta.

¿Y quién llevará la voz cantante en Europa en este nuevo orden? "Europa no es un estado con un solo líder, somos un proyecto en el que cabe muchos liderazgos. La voz la tiene que llevar la CE, pero también los líderes nacionales tienen mucho peso. No debemos pensar solamente en un líder. No debemos basar ese nuevo proyecto en un liderazgo personal".

Y antes de finalizar, parón obligatorio en el apartado nuclear. "Lamentablemente el paraguas nuclear es necesario para tener la voz más alta", indica Priego para añadir a continuación: "Europa solo tiene las armas nucleares francesas, no es la primera vez que Macron las ofrece para hacer más fuerte la voz de Europa y eso, yo creo, que es un paso adelante. La voz de De Gaulle se oye más fuerte que nunca cuando nos decía que Washington no va a arriesgar Washington para proteger París. Somos nosotros los que nos tenemos que defender", concluye.

