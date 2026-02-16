Los viajes del expríncipe Andrés: cenas con modelos, fotos para Epstein y masajes diarios pagados por los contribuyentes

El caso Epstein sigue salpicando al expríncipe Andrés. Según medios británicos, el entonces duque de York aprovechó un viaje oficial a China en septiembre de 2010 para cenar con Miya Muqi, una modelo de 23 años.

"Cenaremos en Pekín el domingo por la noche con esta P", aseguró en un correo electrónico desclasificado el empresario y asesor David Stern. Horas después, envió fotos al financiero Jeffrey Epstein que mostraban a la joven sentada junto a Andrew.

En otra foto encontrada entre los documentos, Andrés aparece en una barca de bambú con otra joven. Otro correo electrónico señala que Epstein le organizó una cena en el hotel St. Regis de Pekín, de cinco estrellas, con Jes Staley, banquero personal del pedófilo.

Fue representante especial de Reino Unido durante una década

En una nueva demanda presentada en Reino Unido, se exige la apertura de una investigación formal sobre esa década de Andrés como enviado comercial. El hermano del rey fue representante de Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, antes de dimitir ante las críticas sobre sus gastos y su forma de desempeñar el cargo.

Las irregularidades van de lo anecdótico, como pasar como gastos de viaje el coste de masajes que se daba en sus viajes, a evidencias de lenguaje ofensivo contra las mujeres en sus frecuentes comunicaciones con Epstein.

Habría dado información confidencial de sus viajes a Epstein

La Policía de la región del Valle del Támesis investiga también si Andrés pudo haber transmitido al delincuente sexual información potencialmente confidencial.

En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen (China) y Singapur. Un mes antes, según la BBC, Andrés le habría enviado al delincuente sexual detalles de lo que iba a hacer en esos mismos viajes.

Andrew Mountbatten-Windsor fue desposeído el pasado mes de octubre de todos sus títulos reales por su hermano mayor, el rey Carlos III.