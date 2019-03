La matanza en EEUU reaviva la polémica sobre el uso de armas

Las declaraciones de los políticos lamentando la matanza no han cesado en las últimas 24 horas. Tanto el Presidente Obama como su rival republicano Romney han suspendido sus actividades de campaña, han condenado el tiroteo y han expresado su apoyo a las víctimas.



Sin embargo, ninguno de los dos candidatos ha dicho una sola palabra sobre el derecho de la gente a tener armas. Se trata de una polémica que no muere nunca en Estados Unidos. La propia Constitución, en su segunda enmienda, consagra ese derecho y además, ocho de cada diez norteamericanos está afavor de la posesión de armas.



El tribunal supremo nunca ha limitado la posesión o prohibido tener armas de asalto o semiautomáticas. Con Obama no se ha aprobado ninguna ley en contra y el republicano Romney tampoco es partidario de una legislación que impida a la gente portar armas.



James Holmes compró en los últimos meses una escopeta, un rifle y hasta seis mil balas. En cifras, hay más de 300 millones de armas de fuego en posesión de los estadounidenses.



Rajoy transmite a Obama su "profundo pesar" por la matanza de Denver



Mariano Rajoy, ha enviado un telegrama de condolencia al presidente estadounidense para transmitirle su "profundo pesar" por las víctimas de la matanza registrada en Denver (Colorado). Según el Ministerio de la Presidencia, Rajoy ha remitido un mensaje a Obama en el cual le manifiesta su "más profundo pesar" por la tragedia, así como el del Gobierno y el del "pueblo español". "Mucho le agradecería que traslade a las familias de las víctimas el apoyo y la solidaridad de todos los españoles, y el deseo de pronta recuperación a los numerosos heridos", añade el presidente.



Al menos 12 personas murieron y 58 resultaron heridas después de que un joven tiroteara a los espectadores de una sala de cine de la localidad de Aurora. Se trata de la masacre más grave registrada en Estados Unidos desde hace cinco años.



Obama, que se encontraba en Florida en gira electoral, canceló todos sus actos de campaña tras el suceso, que calificó de "tragedia nacional", y ha declarado cinco días de luto en el país.