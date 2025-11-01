Matan a su hijo de siete años y esconden su cadáver en un congelador: los padres y la abuela se enfrentan a la cadena perpetua

Un tragedia ha conmocionado a la ciudad de Lynwood, en el estado de California, en Estados Unidos. Precisamente, las autoridades de esta ciudad descubrieron que un niño de siete años había sido asesinado y habían ocultado sus restos en un congelador situado en el interior de su propia vivienda.

La madre, el padre y la abuela del menor fueron detenidos después de encontrar el cuerpo. Tal y como ha informado la cadena de televisión KTLA, los agentes del sheriff del condado de Los Ángeles encontraron el cuerpo del menor cuando estaban realizando una verificación de bienestar en una casa de Lynwood.

Según KABC, un medio de comunicación local, llamaron a la policía cuando reportaron la muerte de un menor en el interior de la vivienda. Asimismo, dicho medio comunicó que la casa estaba en una urbanización.

Tal y como confirmaron los medios, los agentes respondieron a esa llamada y detuvieron a la madre, al padre y a la abuela del niño tras el impactante hallazgo.

El menor sufrió maltrato "durante un largo periodo de tiempo"

La madre del niño, Destiny Luckie Harrison, de 25 años, el padre, Daniel Alberto Monzón, de 25 años, y la abuela paterna, Ana Cárcamo Zarceno, de 46 años, han sido acusados de un delito grave de asesinato, tortura y maltrato infantil con resultado de muerte. Asimismo, han sido acusados de causar violencia intencionada sobre el niño, lo que provocó su muerte.

Según la denuncia penal, el menor, llamado Isaiah, fue maltratado por los tres acusados "durante un largo periodo de tiempo". Finalmente, en la madrugada del 24 de octubre, recibió numerosas lesiones que le provocaron la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado cuatro días después en el congelador, tal y como han detallado desde ABC7.

Asimismo, durante el hallazgo del cuerpo, las autoridades encontraron en el hogar familiar a otros tres menores. Concretamente, se trataría de un niño de 16 meses, otro de 13 y otro de 9 meses. Los tres están bajo custodia del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles.

Los detenidos se enfrentan a la cadena perpetua

Tras el hallazgo del cuerpo, la madre, el padre y la abuela del menor deberán pagar una fianza de 1.724.200 euros. Asimismo, en el caso de que los declaren culpables de los cargos que se les imputan, cada uno de ellos se enfrenta a una pena de entre 32 años y cadena perpetua en una prisión estatal, tal y como detalló la oficina del fiscal del distrito.

Tal y como ha detallado el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, "el horrible abuso que sufrió Isaiah se ve agravado por el hecho de que fue a manos de las personas que debían amarlo y protegerlo". De la misma manera, ha confirmado que desde su oficina, "se comprometen a garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos y que se haga justicia para el pequeño Isaiah".

La ciudad de Lynwood exige respuestas y los agentes piden colaboración ciudadana

Este crimen ha impactado a los vecinos de Lynwood y muchos de ellos han contado que nunca sospecharon que en ese apartamento vivía una familia con esa situación.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles ha solicitado la colaboración ciudadana para avanzar en el caso. Tal y como han detallado en ABC7, los agentes han pedido que cualquier persona que tenga más información sobre el caso, llame a la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff.

