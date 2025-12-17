El duque de Marlborough, primo de Lady Di, afronta cargos por un triple estrangulamiento en Oxfordshire

Charles James Spencer-Churchill, duque de Marlborough, ha sido acusado de un triple estrangulamiento, según ha informado la policía. El aristócrata, vinculado por parentesco a la princesa Diana de Gales y a Winston Churchill, tendrá que responder ante la justicia mientras el Palacio de Blenheim, asociado históricamente a la familia, marca distancia con el procedimiento.

Según publica Daily Mail, los hechos investigados se habrían producido entre noviembre de 2022 y mayo de 2024 en Woodstock, en el condado de Oxfordshire. El duque fue arrestado el 13 de mayo del año pasado tras una investigación policial, siempre según ese medio. La previsión es que comparezca este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Oxford.

La acusación abre un proceso judicial que, por ahora, se centra en la fase de comparecencia y en la exposición de cargos. No se han aportado en el texto detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el contenido del atestado, más allá de la referencia a un triple estrangulamiento y a las fechas y lugar que se citan.

Un título heredado en 2014

Spencer-Churchill se convirtió en el duodécimo duque de Marlborough tras heredar el título a la muerte de su padre, John Spencer-Churchill, fallecido en 2014 a los 88 años. Antes de asumir el ducado era conocido como Jamie Blandford. El artículo lo sitúa como primo lejano de Diana de Gales y familiar de Winston Churchill, militar y ex primer ministro británico.

El apellido Spencer-Churchill se asocia a una de las dinastías aristocráticas británicas, con un peso histórico ligado a la construcción, administración y proyección pública de Blenheim, el complejo situado cerca de Woodstock.

El Palacio de Blenheim se desvincula

Tras conocerse la acusación, la Blenheim Palace Heritage Foundation, entidad que gestiona el recinto, ha difundido un comunicado para separar el caso de la institución. En esa nota, un portavoz señala que los cargos "se relacionan con la conducta personal y la vida privada del duque" y que el palacio "no es propiedad ni está gestionada" por él.

La fundación gestiona el inmueble desde que Blenheim fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco durante la administración del padre del actual duque, según se recoge en el texto. En ese contexto, la institución intenta acotar el impacto del procedimiento al ámbito personal del acusado y proteger la gestión del recinto.

