Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estrangulamiento

El duque de Marlborough, primo de Lady Di, afronta cargos por un triple estrangulamiento en Oxfordshire

La policía acusa a Charles James Spencer-Churchill y el Palacio de Blenheim se desvincula del caso al situarlo en su ámbito privado.

Efem&eacute;rides de hoy 31 de agosto de 2021: Lady Di, Diana de Gales

Efemérides de hoy 31 de agosto de 2021: Lady Di, Diana de GalesGetty

Publicidad

Charles James Spencer-Churchill, duque de Marlborough, ha sido acusado de un triple estrangulamiento, según ha informado la policía. El aristócrata, vinculado por parentesco a la princesa Diana de Gales y a Winston Churchill, tendrá que responder ante la justicia mientras el Palacio de Blenheim, asociado históricamente a la familia, marca distancia con el procedimiento.

Según publica Daily Mail, los hechos investigados se habrían producido entre noviembre de 2022 y mayo de 2024 en Woodstock, en el condado de Oxfordshire. El duque fue arrestado el 13 de mayo del año pasado tras una investigación policial, siempre según ese medio. La previsión es que comparezca este jueves ante el Tribunal de Magistrados de Oxford.

La acusación abre un proceso judicial que, por ahora, se centra en la fase de comparecencia y en la exposición de cargos. No se han aportado en el texto detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el contenido del atestado, más allá de la referencia a un triple estrangulamiento y a las fechas y lugar que se citan.

Un título heredado en 2014

Spencer-Churchill se convirtió en el duodécimo duque de Marlborough tras heredar el título a la muerte de su padre, John Spencer-Churchill, fallecido en 2014 a los 88 años. Antes de asumir el ducado era conocido como Jamie Blandford. El artículo lo sitúa como primo lejano de Diana de Gales y familiar de Winston Churchill, militar y ex primer ministro británico.

El apellido Spencer-Churchill se asocia a una de las dinastías aristocráticas británicas, con un peso histórico ligado a la construcción, administración y proyección pública de Blenheim, el complejo situado cerca de Woodstock.

El Palacio de Blenheim se desvincula

Tras conocerse la acusación, la Blenheim Palace Heritage Foundation, entidad que gestiona el recinto, ha difundido un comunicado para separar el caso de la institución. En esa nota, un portavoz señala que los cargos "se relacionan con la conducta personal y la vida privada del duque" y que el palacio "no es propiedad ni está gestionada" por él.

La fundación gestiona el inmueble desde que Blenheim fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco durante la administración del padre del actual duque, según se recoge en el texto. En ese contexto, la institución intenta acotar el impacto del procedimiento al ámbito personal del acusado y proteger la gestión del recinto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Reino Unido volverá al programa Erasmus en 2027

Bandera de Reino Unido

Publicidad

Mundo

Imagen de Maria Katiane Gomes da Silva en su cuenta de Instagram

La influencer de 25 años Maria Katiane Gomes da Silva muere tras presuntamente ser arrojada desde un balcón

La polémica 'felicitación' navideña de la Casa Blanca contra los inmigrantes

Vídeo: La polémica 'felicitación' navideña de la Casa Blanca contra los inmigrantes

Efemérides de hoy 31 de agosto de 2021: Lady Di, Diana de Gales

El duque de Marlborough, primo de Lady Di, afronta cargos por un triple estrangulamiento en Oxfordshire

Parque infantil
Alemania

Alemania impulsa un ahorro temprano para la jubilación con una ayuda mensual de 10 euros a cada menor

Tributo a Rob Reiner en su estrella de la fama en Hollywood
Rob Reiner

Salen a la luz las imágenes de la detención de Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres

Vista de la habitación de Matilde Muñoz en Senggigi
Indonesia crimen

Indonesia juzga a dos sospechosos por el asesinato de la española Matilde Muñoz

Dos trabajadores del hotel donde se alojó acabaron presuntamente con su vida en su habitación y enterraron el cadáver en una playa durante dos meses

Trump ordena el bloqueo "completo" de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
Trump

Donald Trump "tiene personalidad de alcohólico", las contundentes declaraciones de su jefa de gabinete

Un fuerte terremoto político sacude la Casa Blanca tras la publicación de una serie de entrevistas de la jefa de gabinete, Susie Wiles, en la revista Vanity Fair. Describe al presidente Trump como alguien con "la personalidad de un alcohólico".

Fontana di Trevi

La Fontana di Trevi ya no será gratis: Roma aplica una tarifa para los turistas

Encuentran al famoso tiktoker Tucker General ahorcado en su domicilio de Los Ángeles

Encuentran al famoso tiktoker Tucker Genal ahorcado en su domicilio de Los Ángeles

Bandera de Reino Unido

El Reino Unido volverá al programa Erasmus en 2027

Publicidad