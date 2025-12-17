Vídeo: La polémica 'felicitación' navideña de la Casa Blanca contra los inmigrantes

Hoy hemos conocido la felicitación navideña de la Casa Blanca. En el vídeo, publicado en 'X', mezclan el sonido de las esposas de los inmigrantes detenidos con las campanitas del famoso villancico 'Jingle Bells'. "Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. Qué divertido es viajar en un vuelo gratuito fuera de nuestro país", advierten en el texto.

El vídeo incluye imágenes de operativos migratorios y declaraciones del presidente Donald Trump. A todos ellos, les desea que se vayan de Estados Unidos por Navidad.