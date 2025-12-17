Alemania impulsa un ahorro temprano para la jubilación con una ayuda mensual de 10 euros a cada menor

El Gobierno alemán ha dado luz verde a un nuevo instrumento para reforzar el ahorro de cara a la jubilación desde edades tempranas. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que introduce una subvención estatal garantizada de 10 euros mensuales para menores de entre 6 y 18 años, con el objetivo de crear un fondo individual de capitalización destinado a su futura pensión.

La medida, denominada "pensión de inicio temprano", se integra en un paquete más amplio de reformas del sistema privado de pensiones que ahora deberá iniciar su tramitación parlamentaria en la Cámara Baja. El Ejecutivo busca así reforzar el pilar privado de la previsión social y adaptar el sistema a los retos demográficos y financieros a largo plazo.

Un fondo individual desde la infancia

El nuevo mecanismo permitirá que cada menor cuente con un depósito individual de ahorro para la jubilación, alimentado de forma automática por el Estado durante doce años. La ayuda mensual, acumulada a lo largo de ese periodo, se destinará exclusivamente a la previsión de la jubilación y formará parte del capital privado del beneficiario.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo alemán pretende que las generaciones más jóvenes comiencen a construir su pensión futura desde la infancia, reduciendo la presión sobre el sistema público y fomentando una cultura de ahorro a largo plazo vinculada a la jubilación.

Una reforma con enfoque intergeneracional

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha defendido el enfoque de la reforma en términos de equidad entre generaciones. "Nuestra previsión de jubilación debe estar diseñada de manera justa entre generaciones. Esto incluye la pensión de inicio temprano y la previsión privada para la jubilación. Con nuestras decisiones sobre las pensiones, generamos la confianza de que podremos garantizar a largo plazo unos ingresos seguros en la vejez", ha señalado.

Desde el Gobierno subrayan que el objetivo no es sustituir el sistema público, sino complementarlo con instrumentos privados que permitan diversificar las fuentes de ingresos en la jubilación y reforzar la sostenibilidad del conjunto del modelo.

El papel de las familias y la educación financiera

El vicecanciller y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ha puesto el acento en el impacto de la medida sobre las familias y la formación económica de los más jóvenes. "Con la pensión de inicio temprano damos a los jóvenes desde el principio un capital de partida para su previsión de jubilación", ha afirmado.

Klingbeil ha añadido que el programa también persigue facilitar el ahorro privado familiar. "Apoyamos a las familias para que puedan ahorrar de manera privada para sus hijos. Y fortalecemos la educación financiera, haciendo que incluso los niños y adolescentes se ocupen de cuestiones de previsión", ha explicado.

Tramitación parlamentaria y próximos pasos

Tras su aprobación por el Ejecutivo, el proyecto de ley pasará ahora al Bundestag para su debate y votación. La "pensión de inicio temprano" forma parte de una estrategia más amplia para modernizar el sistema de pensiones privado en Alemania, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la necesidad de asegurar ingresos suficientes en la vejez.

El Gobierno confía en que esta iniciativa contribuya a reforzar la confianza de los ciudadanos en el sistema de previsión social y a consolidar un modelo mixto que combine pensión pública y ahorro privado desde edades tempranas.

