Más de 46 muertos y 200 heridos en una manifestación en Yemen

Al menos 46 personas han muerto y otras 200 han resultado heridas después de que las fuerzas de seguridad yemeníes y francotiradores no identificados abrieran fuego contra manifestantes antigubernamentales al término de la oración del viernes en Saná, según han indicado fuentes médicas y testigos a Reuters.



Las fuerzas de seguridad dispararon primero al aire para evitar que los manifestantes contrarios al presidente Alí Abdulá Salé iniciaran una marcha desde la Universidad de Saná. Tras los disparos iniciales, el tiroteo continuó.



Por el momento no está claro quién es responsable de las muertes, ya que los testigos afirman que los disparos parecían proceder de distintas direcciones.



"La situación es trágica. Hay decenas de muertos y cientos de heridos. No pudimos enviar ayuda", ha señalado Abdul-Qawi al Shumeiri, secretario general del sindicato de médicos.



Los manifestantes acusaron a francotiradores de paisano de disparar desde los tejados y dijeron que habían detenidos a varios de los hombres armados. "Los jóvenes irrumpieron en uno de los edificios y detuvieron a siete francotiradores que estaban disparando contra los manifestantes", ha explicado el activista Mohamed al Sharaby.



Por su parte, la coalición opositora ha advertido de que ya no hay ningún modo de llegar a un entendimiento con el Gobierno después de la muerte de los 30 manifestantes.



"Condenamos estos crímenes", ha afirmado Yassin Noman, presidente rotatorio de la coalición que agrupa a las principales formaciones opositoras, pidiendo nuevamente al presidente Salé que dimita. "No hay ya ninguna posibilidad de entendimiento mutuo con este régimen y (Salé) no tiene otra elección que entregar la autoridad al pueblo", ha añadido.