El hijo de Martin Luther King: "Si no hay justicia para George Floyd en el juicio, el sistema está roto"

Este lunes 29 de marzo comienza el juicio por la muerte del afroamericano George Floyd. El agente Derek Chauvin está acusado de haberle provocado la muerte al presionar con su rodilla el cuello. El hijo mayor del histórico líder de los derechos civiles Martin Luther King se ha pronunciado en una entrevista sobre cuál debería ser la sentencia.

Para Martin Luther King Jr, el exagente Derek Chauvin debería recibir una "condena del más alto nivel" en el juicio que comienza mañana lunes en Minnesota. "En mi mente no puedo concebir que no sea condenado y, si no lo es, es porque el sistema está terriblemente roto y es defectuoso", ha dicho.

Sobre las protestas tras la muerte de Floyd, Luther King insiste en que él es partidario de que los problemas se resuelvan de una forma pacífica, pero también entiende que "cuando tratas constantemente mal a la gente, es normal que en algún momento sientan que no tienen alternativa".

Durante la conversación con EFE, también ha confesado que intentó varias veces ver el vídeo hasta que finalmente pudo terminar de verlo: "No quería ver cómo asesinaban a alguien enfrente de mis ojos. Me sentí impotente de ver que yo o nadie pudiese hacer algo por él".

Medidas extremas de seguridad

De momento, Chauvin se encuentra en libertad condicional acusado de tres cargos: asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con hasta 25 años de cárcel; y homicidio en segundo grado, con hasta 10 años de cárcel.

El juicio se realizará con un jurado compuesto por 15 personas y se desarrollará entre unas medidas extremas de seguridad en torno al juzgado de Mineápolis ante el temor de protestas violentas y enfrentamientos con grupos racistas.