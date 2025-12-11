El marido de la finalista de Miss Suiza, acusado de matarla, decapitarla y pasar su cuerpo por una licuadora

Conmoción en Binningen, cerca de Basilea, en Suiza, tras los últimos datos que han visto la luz sobre el impactante homicidio de Kristina Joksimovic, quien fuera finalista en el certamen de Miss Suiza.

Ahora, tal y como apunta el diario 'The Sun', el marido de la modelo ha sido formalmente acusado de haberla asesinado, decapitado, desmembrado y pasado su cuerpo por una licuadora, utilizando químicos para disolver el cadáver.

Los hechos se produjeron en 2024 y el acusado aseguró en un principio haber actuado en defensa propia. Sin embargo, la autopsia no dijo lo mismo, tal y como informó el medio suizo 'FM1 Today'.

El padre encontró restos de su hija

Tampoco la versión del padre de la víctima, quien encontró cabellos y restos de la piel de su hija en unas bolsas de basura, según informó 'Daily Mail'.

La autopsia determinó que el marido había utilizado una sierra de calar, un cuchillo y tijeras de podar para desmembrar su cuerpo una vez asesinada.

Además, los investigadores creen que el marido de Kristina Joksimovic visionaba vídeos en YouTube mientras desmembraba a su mujer.

Un año después del crimen, el hombre ha sido acusado formalmente de haber matado y descuartizado a la modelo y madre de dos hijos, así como de extirpar "cuidadosamente" su útero de forma intencional, lo que lleva a los investigadores a pensar que podría tener algún tipo de trastorno mental.