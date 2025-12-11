Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Violencia machista

El marido de la finalista de Miss Suiza, acusado de matarla, decapitarla y pasar su cuerpo por una licuadora

El acusado, que confesó haber estrangulado a su mujer y dijo inicialmente haber actuado en defensa propia, habría utilizado una sierra de calar, un cuchillo y tijeras de podar para desmembrar su cuerpo, según la autopsia.

Kristina Joksimovic, finalista de Miss Suiza

Kristina Joksimovic, finalista de Miss SuizaKristina Joksimovic - Instagram

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Conmoción en Binningen, cerca de Basilea, en Suiza, tras los últimos datos que han visto la luz sobre el impactante homicidio de Kristina Joksimovic, quien fuera finalista en el certamen de Miss Suiza.

Ahora, tal y como apunta el diario 'The Sun', el marido de la modelo ha sido formalmente acusado de haberla asesinado, decapitado, desmembrado y pasado su cuerpo por una licuadora, utilizando químicos para disolver el cadáver.

Los hechos se produjeron en 2024 y el acusado aseguró en un principio haber actuado en defensa propia. Sin embargo, la autopsia no dijo lo mismo, tal y como informó el medio suizo 'FM1 Today'.

El padre encontró restos de su hija

Tampoco la versión del padre de la víctima, quien encontró cabellos y restos de la piel de su hija en unas bolsas de basura, según informó 'Daily Mail'.

La autopsia determinó que el marido había utilizado una sierra de calar, un cuchillo y tijeras de podar para desmembrar su cuerpo una vez asesinada.

Además, los investigadores creen que el marido de Kristina Joksimovic visionaba vídeos en YouTube mientras desmembraba a su mujer.

Un año después del crimen, el hombre ha sido acusado formalmente de haber matado y descuartizado a la modelo y madre de dos hijos, así como de extirpar "cuidadosamente" su útero de forma intencional, lo que lleva a los investigadores a pensar que podría tener algún tipo de trastorno mental.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Al menos 22 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios en Fez, Marruecos

Mueren cerca de 20 personas tras derrumbarse dos inmuebles contiguos en Fez, Marruecos

Publicidad

Mundo

Kristina Joksimovic, finalista de Miss Suiza

El marido de la finalista de Miss Suiza, acusado de matarla, decapitarla y pasar su cuerpo por una licuadora

Bebidas energéticas

Un hombre que bebe ocho latas de bebidas energéticas al día sufre un ictus y acaba en el hospital

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda desde un balcón del Grand Hotel de Oslo, Noruega

En lancha, jet privado y con peluca: así fue la travesía de María Corina Machado hasta conseguir llegar a Oslo

Un informe de Inteligencia danés plantea inquietudes sobre Estados Unidos
En su evaluación anual de amenazas

Un informe de Inteligencia danés plantea por primera vez inquietudes en materia de seguridad sobre Estados Unidos

Salva a lo perros.
Filipinas

Las angustiosas imágenes de una mujer que lanza a sus perros para salvarlos del fuego

María Corina Machado
María Corina Machado

María Corina Machado reaparece en Oslo tras ser premiada con el Nobel de la Paz: "Venezuela ya ha sido invadida"

La líder de la oposición ha dado una rueda de prensa donde se ha pronunciado sobre la situación que sufre su país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una marcha este miércoles, en Caracas
PREMIO NOBEL

Nicolás Maduro califica a María Corina Machado de "nazi fascista criminal" tras recibir el premio Nobel de la Paz

El presidente de Venezuela se ha pronunciado en relación a la entrega del galardón que ha tenido lugar en Noruega, donde la hija de la líder opositora, Ana Corina Sosa, acudió para recibir el premio de su madre.

Foto de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski

Ucrania, EEUU y Europa mantienen nuevas conversaciones para lograr un acuerdo de paz

Imagen del cuadro de Picasso que se va a sortear

Una ONG sorteará un Picasso en París para la investigación contra el Alzheimer

Un móvil muestra redes sociales en frente de la Casa Parlamentaria en Canberra, Australia

Australia vive su primer 'apagón' de redes sociales para menores de 16 años

Publicidad