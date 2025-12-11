En lancha, jet privado y con peluca: así fue la travesía de María Corina Machado hasta conseguir llegar a Oslo

Dos meses llevaba María Corina Machado preparando su viaje con una fecha clave marcada en el calendario: el día de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz en Oslo.

24 horas antes de la ceremonia, la líder opositora habría salido de Caracas, donde llevaba un año en clandestinidad al estar en busca y captura por el régimen chavista. Según The Wall Street Journal, disfrazada y con peluca se habría escondido en un vehículo y habría comenzado un viaje por carretera de 10 horas.

Habría pasado disfrazada 10 controles militares

En su ruta, habría atravesado 10 controles militares sin ser identificada. El diario estadounidense, citando a personas cercanas a la operación, señala que compartió el trayecto junto con otras dos personas de una red venezolana que ayuda a otras personas a huir del país. María Corina habría llegado el lunes a medianoche a un puerto donde le esperaban para zarpar.

Desde allí, partieron en una lancha a las 5 de la mañana hasta la isla de Curazao. Antes, el grupo revela al Wall Street Journal que habría contactado con el ejército estadounidense para evitar un ataque aéreo. Estados Unidos ya ha bombardeado más de una veintena de embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y Pacífico y ya han asesinado a 87 personas.

La Administración Trump no se ha pronunciado sobre si estaban al tanto de esta operación, aunque el presidente estadounidense ha señalado que no le agradaría que Venezuela detuviera a la líder opositora. Algunos medios estadounidenses vinculan el vuelo de dos aviones F-18 sobre espacio aéreo venezolano durante esas horas con su viaje por mar.

Un trayecto de 24h por tierra, mar y aire

Machado habría pasado la noche en un hotel de Curazao tras navegar unas 40 millas, equivalentes a unos 65 kilómetros. A la mañana siguiente, un jet privado procedente de Miami habría despegado con destino Oslo haciendo una escala en Bangor, Maine, Estados Unidos.

La líder venezolana no consiguió llegar a tiempo a la ceremonia de los Nobel y el premio lo recogió su hija. María Corina aterrizó en la capital noruega por la noche, volvió a ver a su familia tras dos años y salió a saludar a sus seguidores que le esperaban a las puertas del Grand Hotel de Oslo.

En una entrevista con la BBC tras su travesía, ha asegurado que tiene la intención de volver a Venezuela, donde se expone de nuevo a ser detenida.

