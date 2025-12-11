Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
En su evaluación anual de amenazas

Un informe de Inteligencia danés plantea por primera vez inquietudes en materia de seguridad sobre Estados Unidos

El servicio de inteligencia militar de Dinamarca expresó por primera vez su preocupación por Estados Unidos en su evaluación anual de amenazas, afirmando en un informe que los profundos cambios en la política estadounidense están generando nuevas incertidumbres para la seguridad de Dinamarca.

El informe señala como potenciales amenazas el uso de aranceles por parte de Estados Unidos como arma económica contra sus aliados y la intensificación de la actividad estadounidense en el Ártico. "Estados Unidos utiliza el poder económico, incluidas amenazas de aranceles elevados, para imponer su voluntad, y ya no descarta el uso de la fuerza militar, incluso contra aliados", señala el informe. El creciente enfoque de Washington en la competencia con China, añadió el informe, "crea incertidumbre sobre su papel como principal garante de la seguridad en Europa". El informe citado llega en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos y Europa, tras la publicación del documento de estrategia nacional.

La "amenaza" de Groenlandia

El cambio de orientación de Estados Unidos ha dejado a Dinamarca en una posición especialmente incómoda. El presidente Trump ha prometido que, de una forma u otra, se hará con Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Hace unos meses, el gobierno danés convocó al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Copenhague tras la aparición de acusaciones de que tres estadounidenses vinculados al presidente Trump llevaban a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia.

Trump ya expresó durante su primer mandato su interés en la isla ártica, de gran valor geoestratégico y rica en recursos minerales. Desde su regreso a la Casa Blanca, sin embargo, ha redoblado la presión sobre Copenhague, al insistir en que la anexión de la gigantesca isla es "una necesidad para Estados Unidos por cuestiones de seguridad nacional" y al acusar a Dinamarca, tradicional aliado y miembro fundador de la OTAN, de no haber invertido lo suficiente en las últimas décadas para garantizar la seguridad de Groenlandia.

Los principales riesgos

Aun así, el informe sostiene que los principales riesgos siguen siendo Rusia y China. Señala que el deterioro de la alianza transatlántica puede favorecer ataques híbridos de Moscú y que la influencia militar y económica de Pekín constituye un desafío sostenido para Occidente, con impacto en la seguridad europea inmediata.

Además de en el Ártico, la inteligencia militar danesa se centra en el Báltico, un mar en el que Rusia es el único Estado ribereño que no pertenece a la OTAN y donde en los últimos años se han sucedido actos de sabotaje contra cables submarinos. "La región del mar Báltico es donde existe el mayor riesgo de que Rusia utilice la fuerza militar contra la OTAN", se comenta en el informe. La amenaza militar rusa contra la Alianza “aumentará aún más, pero actualmente no existe el riesgo de que se produzca un ataque convencional contra el Reino de Dinamarca”, concluye el informe de la inteligencia militar danesa.

