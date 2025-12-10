Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Descubren que un donante de esperma con un gen cancerígeno "mortal" engendró casi 200 hijos en Europa: algunos ya han muerto

Clínicas de 14 países usaron su esperma durante 17 años sin detectar la mutación genética. Diez niños nacieron en España.

Sara Díaz
Publicado:

El caso ya se conoce como ‘donante 7069’ y ha destapado un gran escándalo en la historia de la reproducción asistida en Europa. Según el Banco Europeo de Esperma de Dinamarca, un hombre danés vendió su esperma cuando era estudiante en 2005, sin saber que portaba una mutación genética altamente cancerígena. Esta mutación afecta al gen TP53, relacionado con el síndrome de Li-Fraumeni, un trastorno hereditario que multiplica de forma dramática la probabilidad de desarrollar cáncer a edades muy tempranas.

El Banco Europeo de Esperma, responsable de distribuir las muestras, reconoció que el material genético del donante se utilizó un número de veces muy superior al recomendado e incluso a los límites establecidos por algunos países. En Bélgica, por ejemplo, la ley permite que un donante sea utilizado por sólo seis familias. Sin embargo, con este caso se han identificado 38 mujeres que tuvieron un total de 53 hijos con el mismo donante, una cifra muy por encima de lo permitido.

No fue hasta 2023 cuando se detectó la alteración genética y se procedió a suspender el uso del esperma del donante. Aun así, muchas familias continúan sin recibir la información necesaria, incluso cuando las pruebas podrían resultar decisivas para proteger la vida de los menores.

Reforzar los controles

Varios de estos niños, que han nacido con el esperma donante, ya han desarrollado distintos tipos de cáncer y algunas muertes han sido confirmadas, lo que ha generado una profunda preocupación entre las familias afectadas. Muchas de ellas denuncian falta de transparencia, fallos en los controles médicos previos y una desregulación internacional que, según dicen, ha permitido que una mutación tan grave se extendiera sin supervisión.

El escándalo ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los controles genéticos, limitar el número de usos por donante y establecer registros internacionales que permitan rastrear los casos con mayor rapidez. Entre tanto, cientos de padres viven ahora con incertidumbre y miedo ante el futuro de sus hijos, pendientes de las pruebas médicas

Un donante con un gen cancerígeno engendró casi 200 niños en Europa

