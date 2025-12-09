Una bebé de tres meses muere tras salir disparada de un coche y ser atropellada en plena autopista

La Fiscalía de Ivrea (Turín) ha abierto una causa por homicidio vehicular y atropello con fuga en relación a un accidente en plena carretera que ha culminado con la muerte de una bebé de tres meses.

Según apuntan medios italianos, el portabebés y la menor habrían salido despedidas del coche aterrizando es asfalto, lo que habría terminado con la vida de la bebé tras un atropello en plena carretera. Los hechos han ocurrido sobre las 20:00 de la tarde del pasado sábado 6 de diciembre en la autopista A5, cerca de la ciudad italiana de Turín.

Dos coches se habrían dado a la fuga

De momento, no se descarta ninguna hipótesis. Según recogen medios italianos, el coche que conducía la mujer se salió de la carretera tras una colisión en la calzada. Al parecer, el vehículo se salió de la carretera y se chocó contra un seto, terminando con la parte delantera del coche totalmente destrozada. El vehículo de la mujer presentó abolladuras y no se descarta que hubiera producido un choque múltiple.

Todo apunta a que al menos dos vehículos estuvieron involucrados en el accidente. Según apunta el diario 'La Repubblica', un coche podría ser responsable de la pérdida del control de la conductora o podría haber impactado después de que la mujer se desviara por su cuenta, mientras que otro vehículo podría haber atropellado a la menor después de que saliera del vehículo. Todo ello, después de que la niña saliera despedida a la carretera con su silla de bebé y la mujer se encontraba dentro del vehículo. Ninguno de los conductores se prestó a dar ayuda.

A lugar del accidente acudieron el padre de la niña de 47 años, además de la policía y los servicios de emergencias.

Los sanitarios trataron de prestar asistencia médica. Sin embargo, la niña falleció en el lugar y el cuerpo fue trasladado al hospital de Chivasso, cerca de Turín. Por su parte, la madre fue traslada a urgencias del Hospital Giovanni Bosco de Turín, donde recibió el alta la tarde del pasado lunes.

Asimismo, se investiga cómo se colocó el portabebés dentro del coche y se estudia si la silla estaba correctamente sujeta. Algo que esclarecería cómo fue el suceso.

Por su parte, la policía ha localizado a testigos para trabajar en la reconstrucción de las circunstancias del accidente.

