Un hombre que bebe ocho latas de bebidas energéticas al día sufre un ictus y acaba en el hospital

Ha detallado que tomaba una media de ocho bebidas energéticas diarias. El paciente entró al hospital con una presión arterial de 254/150 mmHg, muy superior al umbral medio.

Beni López
Publicado:

Un hombre de 50 años ha sufrido un ictus y la causa que podría estar detrás es el consumo abusivo de bebidas energéticas. Podía tomar de media ocho latas de bebida energética al día, cada una con 160 mg de cafeína.

No obstante, tras tres días ingresado y con un tratamiento de antihipertensivos, consiguió reducir la presión arterial. El caso ha sido publicado el pasado 9 de diciembre por la revista 'British Medical Journal' (BMJ).

En concreto, el paciente sufrió un ictus tras ser confirmado por una resonancia magnética. El varón manifestó signos de debilidad, entumecimiento y ataxia en el lado izquierdo. Según detalla el artículo, la presión arterial al ingreso fue de 254/150 mmHg, mucho más elevada que la presión normal que oscila de 120/80 mmHG.

¿Cuáles son los riesgos de consumir bebidas energéticas?

Antes de adquirir este tipo de bebidas, cabe señalar cuáles son sus componentes. Tal y como recoge Agencia Española Seguridad Alimentaria y Nutrición, una lata de 500 ml posee 160 mg de cafeína, lo que equivale a 2 cafés expresos. Además, las bebidas que poseen azúcares exceden la ingesta diaria recomendada de azúcares simples. La OMS recomienda menos de 50 gramos al día y el envase de 500 ml entre 55 y 60 g.

Asimismo, el consumo de cafeína puede causar dependencia física moderada a partir de 100 mg/día, lo que provoca que se incentive a un mayor consumo que la inicial.

Además, se desaconseja no combinar estas bebidas con el alcohol, ya que te lleva a "estados subjetivos alterados" entre los que se incluyen "una disminución de la percepción de intoxicación etílica".

Cabe señalar que este tipo de bebidas son especialmente perjudiciales en caso de hipertensión o alteraciones del sueño.

Por ello, se evita su consumo en niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, personas con hipertensión o problemas cardiovasculares y personas que padecen alteraciones del sueño

Los expertos ponen de relieve los riesgos que supone consumir este tipo de bebidas. "A medio y largo plazo, su consumo habitual incrementa el riesgo de daño cardiovascular, hematológico, neurológico y psico-comportamental, sin olvidar que la significativa cantidad de azúcares añadidos que contienen se asocia a mayor riesgo de obesidad y otras enfermedades crónicas" ha expresado Manuel Moñino, del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas en declaraciones a La Vanguardia.

Galicia prohíbe el consumo de bebidas energéticas en menores de edad

En nuestro país ya ha impuesto medidas para reducir el consumo de este tipo de productos. Es el caso de Galicia, que este año ha aprobado el proyecto de ley que regula la protección de la salud de los menores. Una medida que también ha venido de la mano de la prohibición del consumo de vapeadores y del consumo de bebidas energéticas en menores de 18 años.

