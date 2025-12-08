Mueren cuatro jóvenes de entre 18 y 25 años tras estrellarse una avioneta en la frontera con España

Cuatro jóvenes de entre 18 y 25 años fallecieron este domingo después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara en los Pirineos franceses, a pocos kilómetros de la frontera con España.

Cuatro jóvenes fallecidos en la frontera con España

El accidente tuvo lugar mientras sobrevolaban el departamento de Ariège, y fueron los propios empleados del aeroclub de Saint Girons, donde tenía que aterrizar la avioneta, los que alertaron al Centro de Coordinación de Rescate Aéreo (CRSA) al no tener noticias del transcurso del viaje ni ningún tipo de comunicación con el piloto.

Tres eran estudiantes de la Escuela de Aviación Civil francesa

Al parecer, de entre los fallecidos, el piloto era instructor de vuelo y los otros tres eran estudiantes de la Escuela Nacional de Aviación Civil de Francia. La actividad no formaba parte de ningún evento ni calendario oficial por lo que se trataba de un vuelo recreativo aprobado por por el aeroclub. Sus cuerpos fueron localizados por los gendarmes franceses que se dirigieron al lugar de los hechos en un helicóptero. Los restos de la avioneta se encontraban en un lugar de difícil acceso.

Las condiciones de vuelo eran bastante favorables

De momento no se conocen las causas del accidente pero sí se sabe que en el momento de la tragedia las condiciones meteorológicas y de vuelo eran favorables. La Fiscalía ya se encuentra investigando las posibles causas después de ser informada por las autoridades.

