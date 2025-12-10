Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una ONG sorteará un Picasso en París para la investigación contra el Alzheimer

Esta campaña solidaria integra el mundo del arte con causas sociales y científicas como una herramienta efectiva en la lucha contra enfermedades que aún no tienen cura definitiva.

Imagen del cuadro de Picasso que se va a sortear

Alejandro Lorente
Publicado:

La Fundación de Investigación sobre el Alzheimer de Francia ha organizado una lotería benéfica en la que sorteará un Picasso que el artista malagueño pintó en 1941, una 'Cabeza de mujer' que tenía como modelo a Dora Maar, entre los que compren boletos con un valor de 100 euros.

"Pase lo que pase, se gana porque o bien se tiene la oportunidad de quedarse con esta obra increíble o se gana porque se hace avanzar la investigación sobre esta enfermedad que afecta a todas las familias de Francia", destaca el presidente de esta ONG, el doctor Olivier de la Doucette. Además, en declaraciones emitidas este miércoles por France Info, De la Doucette insistió en que "necesitamos apoyo para esta investigación que no es suficiente".

La Fundación de Investigación sobre el Alzheimer compró el cuadro valorado en un millón de euros a una galería de arte y ha puesto a la venta un número limitado 120.000 billetes de 100 euros con los que espera recaudar por tanto 12 millones de euros. El sorteo se llevará a cabo el 14 de abril a las 18:00 horas en la galería que tiene la casa de subastas Christie's en París.

"Gracias a la generosidad del público y a la notoriedad universal de Picasso, esperamos conseguir un volumen importante de fondos para que la investigación avance y volver a dar esperanza a las familias afectadas por el Alzheimer", ha recalcado el presidente de la fundación en un comunicado.

Una obra creada en la ocupación nazi

La obra, creada en plena Segunda Guerra Mundial, pertenece a la etapa en la que Picasso residía en París bajo ocupación nazi, y Dora Maar, fotógrafa y pintora, fue una persona importante en su vida y en muchas de sus obras, según recoge el diario El Debate. De esta manera, la pintura no sólo cuenta con un valor artístico, sino también un fuerte componente histórico y personal del autor.

Esta campaña solidaria se une a una serie de acciones que en los últimos años han tratado de integrar el mundo del arte con causas sociales y científicas, demostrando que la cultura puede ser también una herramienta efectiva en la lucha contra enfermedades que aún no tienen cura definitiva.

Queda pendiente la respuesta del público ante esta propuesta, aunque el respaldo inicial parece augurar una gran acogida.

