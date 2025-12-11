Detenidos 20 hombres por comprar muñecas sexuales con apariencia infantil en Shein

En Francia, el escándalo por la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles que se venden a través de Shein, sigue creciendo. Este miércoles, las autoridades francesas han detenido a 20 hombres acusados de haber comprado estas muñecas, cuya venta y posesión están prohibidas en el país.

Según los medios locales 'Libération' y 'Le Parisien', la investigación apunta a que los productos provenían de China y se distribuyeron a través de páginas de comercio electrónico como Shein y AliExpress. La justicia francesa ha tomado este caso con especial gravedad, ya que poseer o importar este tipo de artículos puede acarrear penas de hasta cinco años de prisión y multas de 75.000 euros.

Todos los detenidos son hombres y cinco de ellos cuentan con antecedentes por delitos sexualescontra menores. Las detenciones se llevaron a cabo en distintas regiones del país. Entre los arrestados se encuentra un padre de 44 años, vecino de Gillette, en los Alpes Marítimos, que había comprado varias de estas muñecas por internet. La policía no descarta que puedan producirse más arrestos en los próximos días.

El caso ha generado polémica entre el Gobierno francés y Shein, que debió presentarse ante una comisión de la Asamblea Nacional. Las autoridades francesas la acusan de falta de control y supervisión sobre los productos que ofrece. Desde Shein, sin embargo, se han disculpado y aseguran haber retirado de su web todos los artículos con apariencia infantil.

Sin embargo, cabe recordar que hace unas semanas, la justicia francesa arrestó a varias personas y ordenado una investigación más amplia sobre la venta de artículos ilegales en las plataformas de 'fast fashion'.

Tras descubrirse la venta de estas muñecas, el Gobierno francés puso en marcha un operativo especial en aduanas, en el que las empresas de transporte estaban obligadas a abrir y revisar los paquetes procedentes de China, informando a la policía si hallan productos de este tipo. Además, el Ejecutivo solicitó al Tribunal de Justicia de París la suspensión temporal de Shein en territorio francés o, al menos, la limitación de ciertos productos de origen asiático.

El fallo judicial sobre la posible sanción o suspensión de Shein se espera para el 19 de diciembre. La petición del Gobierno francés es la de suspender durante tres meses el comercio a través de Shein en el país. Y en el caso de no suspenderse, solicita quedarse como está desde noviembre: vender solo ropa, implementando medidas y controles.

