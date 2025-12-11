Nicolás Maduro califica a María Corina Machado de "nazi fascista criminal" tras recibir el premio Nobel de la Paz

Todos los focos han estado puestos en María Corina Machado. La líder opositora venezolana ha sido galardonada con el Nobel de la Paz. Un premio que ha recogido su hija Ana Corina Sosa después de que la líder opositora no llegara a la ceremonia de entrega.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y sus simpatizantes se han unido en una marcha en conmemoración del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, coincidiendo con el mismo día de entrega de dicho premio en el país nórdico.

Con esta sucesión de los acontecimientos, el presidente venezolano se ha pronunciado: "Me impresionó ver tan importantes personalidades de la vida en Noruega y del comité de la paz en Oslo opinando contra la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, contra la nazi fascista criminal, la Sayona".

Por otro lado, coincidiendo con la entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana, Nicolás Maduro agradeció este miércoles las manifestaciones que se dieron en Oslo en protesta, por "haber manchado" el Nobel que recibió la líder opositora. El presidente venezolano afirmó que le "llegaron bastantes imágenes de una marcha en Oslo, el doble de gente del día de ayer, en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz y gritando no a la guerra en Venezuela".

"Los pueblos del mundo nos están observando, nos están apoyando y nosotros con el poder del pueblo de Venezuela y el apoyo de los pueblos del mundo vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad, el desarrollo y el derecho a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo" ha añadido.

En esta línea, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró que el Nobel de la Paz se trata de un premio "manchado en sangre". Unas palabras que pronunció durante una sesión de la Asamblea de los pueblos por la soberanía y la paz, transmitida por el canal estatal Venezolano de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que la ceremonia fue un "velorio" y un "fracaso total" para señalar que Machado no fue a la ceremonia.

María Corina Machado realiza su primera aparición pública en 11 meses

En la capital noruega, fue Ana Corina Sosa quien recogió el premio Nobel de la Paz de su madre. La hija de la opositora venezolana recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompaña al premio dotado de 1 millón de euros. La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.

Fue durante este acto cuando Ana Corina afirmó que su madre iría a Oslo: "En solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses".

A pesar de no acudir a la ceremonia, María Corina Machado viajó hasta la capital noruega, donde se dejó ver en el balcón del Grand Hotel den Oslo. Allí saludó a sus seguidores y cantó el himno de su país. Esta ha sido su primera aparición pública en 11 meses.

El viaje de María Corina Machado para llegar a Noruega fue una odisea que comenzó el martes. Un largo viaje en avión de casi 9.000 kilómetros con escala en Estados Unidos.

