Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

PREMIO NOBEL

Nicolás Maduro califica a María Corina Machado de "nazi fascista criminal" tras recibir el premio Nobel de la Paz

El presidente de Venezuela se ha pronunciado en relación a la entrega del galardón que ha tenido lugar en Noruega, donde la hija de la líder opositora, Ana Corina Sosa, acudió para recibir el premio de su madre.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una marcha este miércoles, en Caracas

Maduro califica a María Corina Machado de "nazi fascista criminal" | EFE

Publicidad

Beni López
Publicado:

Todos los focos han estado puestos en María Corina Machado. La líder opositora venezolana ha sido galardonada con el Nobel de la Paz. Un premio que ha recogido su hija Ana Corina Sosa después de que la líder opositora no llegara a la ceremonia de entrega.

Mientras tanto, Nicolás Maduro y sus simpatizantes se han unido en una marcha en conmemoración del 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, coincidiendo con el mismo día de entrega de dicho premio en el país nórdico.

Con esta sucesión de los acontecimientos, el presidente venezolano se ha pronunciado: "Me impresionó ver tan importantes personalidades de la vida en Noruega y del comité de la paz en Oslo opinando contra la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, contra la nazi fascista criminal, la Sayona".

Por otro lado, coincidiendo con la entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana, Nicolás Maduro agradeció este miércoles las manifestaciones que se dieron en Oslo en protesta, por "haber manchado" el Nobel que recibió la líder opositora. El presidente venezolano afirmó que le "llegaron bastantes imágenes de una marcha en Oslo, el doble de gente del día de ayer, en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz y gritando no a la guerra en Venezuela".

"Los pueblos del mundo nos están observando, nos están apoyando y nosotros con el poder del pueblo de Venezuela y el apoyo de los pueblos del mundo vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad, el desarrollo y el derecho a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo" ha añadido.

En esta línea, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, consideró que el Nobel de la Paz se trata de un premio "manchado en sangre". Unas palabras que pronunció durante una sesión de la Asamblea de los pueblos por la soberanía y la paz, transmitida por el canal estatal Venezolano de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que la ceremonia fue un "velorio" y un "fracaso total" para señalar que Machado no fue a la ceremonia.

María Corina Machado realiza su primera aparición pública en 11 meses

En la capital noruega, fue Ana Corina Sosa quien recogió el premio Nobel de la Paz de su madre. La hija de la opositora venezolana recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompaña al premio dotado de 1 millón de euros. La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.

Fue durante este acto cuando Ana Corina afirmó que su madre iría a Oslo: "En solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses".

A pesar de no acudir a la ceremonia, María Corina Machado viajó hasta la capital noruega, donde se dejó ver en el balcón del Grand Hotel den Oslo. Allí saludó a sus seguidores y cantó el himno de su país. Esta ha sido su primera aparición pública en 11 meses.

El viaje de María Corina Machado para llegar a Noruega fue una odisea que comenzó el martes. Un largo viaje en avión de casi 9.000 kilómetros con escala en Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Al menos un estudiante muerto y un herido grave en un tiroteo en la Universidad estatal de Kentucky

Imagen de archivo de un policía en EEUU

Publicidad

Mundo

Un informe de Inteligencia danés plantea inquietudes sobre Estados Unidos

Un informe de Inteligencia danés plantea por primera vez inquietudes en materia de seguridad sobre Estados Unidos

Salva a lo perros.

Las angustiosas imágenes de una mujer que lanza a sus perros para salvarlos del fuego

María Corina Machado

María Corina Machado reaparece en Oslo tras 11 meses en la clandestinidad

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante una marcha este miércoles, en Caracas
PREMIO NOBEL

Nicolás Maduro califica a María Corina Machado de "nazi fascista criminal" tras recibir el premio Nobel de la Paz

Foto de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski
Paz Ucrania

Ucrania, EEUU y Europa mantienen nuevas conversaciones para lograr un acuerdo de paz

Imagen del cuadro de Picasso que se va a sortear
Causa benéfica

Una ONG sorteará un Picasso en París para la investigación contra el Alzheimer

Esta campaña solidaria integra el mundo del arte con causas sociales y científicas como una herramienta efectiva en la lucha contra enfermedades que aún no tienen cura definitiva.

Un móvil muestra redes sociales en frente de la Casa Parlamentaria en Canberra, Australia
Redes sociales

Australia vive su primer 'apagón' de redes sociales para menores de 16 años

Las plataformas deberán pagar hasta 32 millones incumplen las medidas.

Teléfono móvil

Una madre organiza el secuestro de su hija con discapacidad mental para que deje de hablar con un extraño

Un donante con un gen cancerígeno engendró casi 200 niños en Europa

Descubren que un donante de esperma con un gen cancerígeno "mortal" engendró casi 200 hijos en Europa

Nuevo control migratorio de Trump: revisar las redes sociales

El nuevo control migratorio que planea Trump: revisar el historial de las redes sociales de los turistas

Publicidad