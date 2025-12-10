Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ucrania, EEUU y Europa mantienen nuevas conversaciones para lograr un acuerdo de paz

Mientras EEUU conversa con los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido para coordinar el plan de paz en Ucrania mientras, Zelenski perfila un documento siguiendo el ya presentado por Trump.

Foto de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski

Ucrania, EEUU y Europa mantienen nuevas conversaciones para lograr un acuerdo de paz

Alejandro Lorente
Publicado:

Los jefes de Estado y de Gobierno de Francia, Reino Unido y Alemania han mantenido este miércoles una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfocada en las negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Además, Ucrania trabaja en los aspectos de una contrapropuesta de 20 puntos al "plan de paz" presentado por el Gobierno de Donald Trump y favorable a Moscú, que será enviada a Estados Unidos. Paralelamente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que funcionarios de Kiev y Washington abordarán cuestiones sobre la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, como parte de un plan amplio para terminar la invasión rusa.

Zelenski lo ha confirmado así: "Esperamos entregar este documento en el futuro próximo a Estados Unidos, después de nuestro trabajo conjunto con el equipo del presidente Trump y los socios en Europa", determinando además la coordinación entre Washington y las principales capitales europeas.

Declaraciones de los líderes europeos

Tras la conversación, la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado que "Los líderes han discutido los últimos acontecimientos en las conversaciones de paz encabezadas por Estados Unidos, aplaudiendo los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania y el fin de las muertes".

Desde Londres sostienen que "el trabajo intenso sobre el plan de paz continúa y continuará durante los próximos días", recalcando que los dirigentes coincidieron en que "se trata de un momento crítico para Ucrania, su pueblo y la seguridad compartida en la región euroatlántica".

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado públicamente esta llamada y ha afirmado que los mandatarios han abordado "la cuestión de Ucrania". Según sus palabras, "han sido unos 40 minutos de discusión para intentar avanzar sobre un asunto que nos preocupa a todos", en referencia a los pasos a seguir en el proceso de paz y a las implicaciones para la seguridad europea.

Reconstrucción de Ucrania

Desde Kiev, Zelenski ha mantenido conversaciones con representantes de Estados Unidos enfocadas en la reconstrucción y el desarrollo económico del país tras la guerra con Rusia, en un plan de paz que se negocia con la supervisión de Washington. "La agenda de hoy incluye una conversación con la parte estadounidense sobre un documento que detallará el proceso de reconstrucción y desarrollo económico de Ucrania tras la guerra", ha afirmado el presidente ucraniano. Tras las mencionadas reuniones, Donald Trump amplía el plazo para alcanzar este acuerdo hasta fin de año.

