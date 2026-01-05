María Corina Machado agradece a Trump su "firmeza" y asegura que Venezuela será "el principal aliado" de EEUU

María Corina Machado celebra la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos como un paso hacia la libertad de Venezuela.

La líder opositora del régimen de Maduro ha escrito un mensaje en su cuenta oficial de 'X' (antiguo twitter) para agradecer la "firmeza y determinación" de Trump y su administración en el "cumplimiento de la ley".

La actual Nobel de la Paz celebra también que la "libertad" de Venezuela está cerca.

Mensaje completo de María Corina Machado

"El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.

Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos.

La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa".

Maduro se declara inocente

Mientras tanto, Nicolás Maduro y su mujer Cilia Floresse han declarado inocentes de todos los cargos ante el tribunal de Nueva York que les juzga tras su captura por parte de la unidad de élite norteamericana 'Delta Force' el pasado sábado.