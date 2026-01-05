Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Venezuela

María Corina Machado agradece a Trump su "firmeza" y asegura que Venezuela será "el principal aliado" de EEUU

La líder opositora y reciente nobel de la paz celebra que "la libertad de Venezuela está cerca" una vez capturado y sometido a juicio Nicolás Maduro.

Imagen de archivo de Mar&iacute;a Corina Machado

Imagen de archivo de María Corina MachadoEFE

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

María Corina Machado celebra la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos como un paso hacia la libertad de Venezuela.

La líder opositora del régimen de Maduro ha escrito un mensaje en su cuenta oficial de 'X' (antiguo twitter) para agradecer la "firmeza y determinación" de Trump y su administración en el "cumplimiento de la ley".

La actual Nobel de la Paz celebra también que la "libertad" de Venezuela está cerca.

Mensaje completo de María Corina Machado

"El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela.

Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos.

La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra. Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa".

Maduro se declara inocente

Mientras tanto, Nicolás Maduro y su mujer Cilia Floresse han declarado inocentes de todos los cargos ante el tribunal de Nueva York que les juzga tras su captura por parte de la unidad de élite norteamericana 'Delta Force' el pasado sábado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Mundo

Delcy Jura

Delcy Rodríguez jura el cargo como presidenta interina de Venezuela: "Juro por Hugo Chávez"

Dan Caine, en una declaración en Mar-a-Lago tras la captura de Maduro

Un equipo de la CIA se infiltró en el entorno de Maduro: Averiguaron "cómo se movía, qué comía y qué vestía"

Imagen de archivo de María Corina Machado

María Corina Machado agradece a Trump su "firmeza" y asegura que Venezuela será "el principal aliado" de EEUU

Rafael Calduch, catedrático emérito en Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela en Espejo Público
Guerrillas Venezuela

En Venezuela habría "una red amplia de militares" capaces de generar una "guerra de guerrillas", según los expertos

Celda de la Prisión Federal de Brooklyn
Venezuela

Gusanos en la comida, asesinatos y suicidios: así es 'El infierno en la tierra' en el que está recluido Maduro

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, escoltados por agentes de la DEA
Venezuela

Video: Así ha sido la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York

Un fuerte dispositivo policial escolta todos sus movimientos.

Donald Trump y Vladimir Putin
EE.UU-VENEZUELA

Putin lamenta el 'éxito' de Trump capturando a Maduro: el líder ruso falló en su intento de hacer lo mismo con Zelenski

China, por su parte, ha pedido la liberación del venezolano y dejar de alterar el gobierno del país.

Un joven de 18 años de madre catalana, entre los fallecidos del incendio en Suiza

Un joven de 18 años de madre catalana, entre los fallecidos del incendio en Suiza

Asamblea Nacional en Venezuela

Venezuela celebra su Asamblea Nacional y reelige al hermano de Delcy como presidente del Parlamento en medio de la tensión

Alvin Hellrstein, el juez que procesará a Maduro

Alvin Hellerstein, el juez de 92 años que dirigirá el histórico juicio a Nicolás Maduro

Publicidad