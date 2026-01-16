Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Varios países despliegan sus soldados en Groenlandia

El efecto Trump sigue sacudiendo el tablero geopolítico. Ante las tensiones diplomáticas con Washington por sus ambiciones por anexionarse Groenlandia, varios socios europeos han enviado elementos militares a la isla ártica.

De momento, Suecia, Noruega, Alemania y Francia han mostrado su apoyo a Dinamarca con apoyo militar.

Asimismo, España no descarta el envío de tropas, aunque, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido prudencia ante este asunto.

