Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Varios países despliegan sus soldados en Groenlandia
Sigue en directo el minuto a minuto de toda la actualidad internacional.
El efecto Trump sigue sacudiendo el tablero geopolítico. Ante las tensiones diplomáticas con Washington por sus ambiciones por anexionarse Groenlandia, varios socios europeos han enviado elementos militares a la isla ártica.
De momento, Suecia, Noruega, Alemania y Francia han mostrado su apoyo a Dinamarca con apoyo militar.
Asimismo, España no descarta el envío de tropas, aunque, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido prudencia ante este asunto.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Machado, sorprendida con Trump por "cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela"
Machado ha reconocido que le ha impresionado "lo claro que está" Trump, "cómo conoce la situación" y "cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela". "Está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y con la libertad de todos los venezolanos", ha sostenido.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo:
Donald Trump ha afirmado estar en posesión del Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado. Según el presidente estadounidense, fue ella misma quien le hizo entrega del galardón durante un encuentro en Washington, a pesar de que la propia Fundación Nobel subrayó la semana pasada que estos premios son intransferibles e irrevocables.
"Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado", anunció Trump en su red social.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Asociaciones y ONG condenan los "crímenes de odio promovidos o tolerados por el régimen venezolano"
Una treintena de asociaciones y ONG venezolanas y españolas se han unido para condenar de manera "categórica" los "crímenes de odio promovidos o tolerados por el régimen venezolano". Según el manifiesto público que recoge EFE, las organizaciones exigen "justicia, verdad y reparación integral para todas las víctimas de estos crímenes, así como la investigación y sanción de los responsables materiales e intelectuales sin impunidad".
Por ello, piden el "cierre inmediato y definitivo de todos los centros de tortura y detención clandestina del régimen, utilizados como instrumentos de terror y represión política". Y reclaman el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos para verificar la situación de los detenidos. También demandan la disolución inmediata de los "grupos armados" responsables de acciones de "terrorismo" contra el pueblo venezolano y el procesamiento de sus miembros por tribunales democráticos.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: China alerta de la estabilidad regional por el pacto de Japón y Filipinas
China ha alertado este viernes de los riesgos para la paz y la estabilidad regional después de que Japón y Filipinas hayan firmado un pacto de cooperación en defensa.
Asimismo ha pedido que los acuerdos entre países no vayan dirigidos contra "terceras partes" ni perjudiquen a sus intereses.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: China dice 'no' a los acuerdos entre EEUU y Taiwán por "implicaciones soberanas"
China ha mostrado su negativa a que países con a las relaciones diplomáticas con Taiwán firmen acuerdos y a su vez tengan "implicaciones soberanas". Todo ello, tras el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y las autoridades taiwanesas.
Guo Jiakun, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, ha subrayado en rueda de prensa que Pekín "se ha opuesto de forma constante y firme" a que cualquier país que haya establecido relaciones diplomáticas con China firme acuerdos con Taiwán que tengan este carácter.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Italia estrecha lazos con Japón en mitad de una búsqueda de alianzas en Asia
Todo a punta a que la búsqueda de socios y alianzas en Asia por parte de Italia está dando sus frutos. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, han puesto de relieve su afinidad personal al elevar la relación estratégica entre ambos países durante una cumbre en Tokio.
Como fruto de este encuentro, la primera ministra nipona ha detallado, en declaraciones a los medios tras la cumbre, que ambos países han acordado fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: EEUU y México coinciden en "hacer más" contra el narcotráfico
El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han mantenido una llamada telefónica con la que han llegado a un punto en común: "hacer más" para enfrentar las "amenazas compartidas".
Según detalla la nota, "los secretarios reafirmaron la importancia de la colaboración entre México y los Estados Unidos, basada en el respeto mutuo a la soberanía, y coincidieron en que es necesario hacer más para enfrentar las amenazas compartidas", en el contexto de las amenazas Donald Trump, de ataques terrestres contra carteles del narcotráfico en México.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Rusia afirma haber derribado a más de 100 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas han neutralizado hasta 106 drones ucranianos en diez regiones rusas, entre ellas Bélgorod y Riazán, según ha detallado el Ministerio de Defensa de Rusia y recoge a su vez EFE. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 106 drones ucranianos de ala fija" ha indicado.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Moscú niega tener planes agresivos con Groenlandia
Rusia niega tener planes agresivos de algún tipo con respecto al territorio autónomo de Groenlandia. "Rusia no tiene planes agresivos en contra de sus vecinos en el Ártico, no les amenaza con acciones militares, no les chantajea y no pretende ocupar sus territorios" ha manifestado el embajador ruso en Dinamarca, Vladímir Barbin.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: EEUU señala a Sudáfrica por acoger barcos de Irán en unas maniobras navales
EEUU ha criticado a Sudáfrica por acoger barcos de Irán en unas maniobras navales que se han desarrollado desde la semana pasada.
La embajada de EEUU en Pretoria ha manifestado su "preocupación y alarma" por las informaciones que apuntan a que la ministra sudafricana de Defensa, Angie Motshekga, y la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) desafiaron las órdenes del Gobierno sudafricano de que Irán no participara en el ejercicio naval conjunto, según recoge EFE.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: ¿Qué países participan en la Operación Resistencia del Ártico?
De momento, Suecia, Noruega, Francia y Alemania han mostrado su apoyo a Dinamarca con el envío de elementos militares a Groenlandia. No obstante, países como Estonia o España no descartan hacer lo mismo próximamente.
Última hora de la situación de Venezuela, Irán y Groenlandia en directo: Machado entrega a Trump la medalla del Nobel
Durante su almuerzo privado en la Casa Blanca, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó este jueves al presidente de EE.UU, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz.
Para ello, Machado empleó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: "en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz".
