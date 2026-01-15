VENEZUELA
Reunión entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca, streaming en directo
Sigue en directo el encuentro entre la líder opositora y Trump, en streaming.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este jueves en la Casa Blanca con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. El encuentro llega bajo el marco de la captura de Nicolás Maduro y las aspiraciones de Trump con Venezuela. La oposición venezolana en el exilio esperaba que Trump acabase con el chavismo, pero el republicano ha optado por que Delcy Rodríguez sea la sucesora de Maduro por el momento mientras él "dirige" el país venezolano.
Machado llega a la Casa Blanca tras recibir el premio Nobel de la paz, galardón que ya ha ofrecido compartir con Trump. "Es una mujer muy agradable pero no tiene el respeto ni el apoyo para gobernar", dijo el presidente de Estados Unidos. "Podría estar involucrada en algún aspecto, tendré que hablar con ella", agregó.
