Tres meses de la captura de Maduro en Venezuela: ¿se aprecian cambios reales en el país?

Ese día nos dejó imágenes que han pasado a la historia. Entre ellas la imagen de Maduro detenido en un helicóptero estadounidense y otra bajando del avión acompañado de los miembros de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.

Trump no ha conseguido terminar con el chavismo

En todo este tiempo en Venezuela han ocurrido muchas cosas, pero no el fin de régimen que quería Donald Trump. El chavismo sigue gobernando Venezuela, ahora de la mano de Estados Unidos y con la incógnita de la vuelta de la opositora María Corina Machado, que deja en el aire cuándo y si será de cara a unas futuras elecciones. La oposición se rearma después de que varios de sus principales dirigentes estuvieran en la clandestinidad o salieran de prisión.

Muchos cambios que los venezolanos apenas han notado

En estos tres meses Venezuela ha pasado por una ley de amnistía con la que se han liberado unos 600 presos políticos, pero en la cárcel aún quedan cientos. En todo el país siguen las protestas que piden la liberación de todos ellos.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha remodelado el 40% del gobierno. La presidenta encargada ha denominado “un nuevo momento político en Venezuela” y Estados Unidos ha relajado sus sanciones para impulsar el sector petrolero. De hecho, ha habido un acercamiento con Estados Unidos con la reapertura de su embajada en Caracas, después de que estuviera cerrada desde 2019. Mientras una delegación venezolana ya se encuentra en Washington trabajando para hacer lo propio.

A pesar de todo, la población no ha notado una mejoría. La inflación del último año, la más alta del mundo, ronda el 600%. Los sueldos son precarios y siguen estancados. El salario mínimo es de unos 160 bolívares, es decir, apenas unos centavos de dólar. Muchos trabajadores han protagonizado manifestaciones pidiendo aumentos de sueldo.

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