Nicolás Maduro rompe su silencio desde prisión con un llamamiento a la reconciliación

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha emitido su primer mensaje público desde su detención el pasado mes de enero, marcando un momento significativo en medio del complejo escenario político y judicial que atraviesa el país. El comunicado, difundido a través de su perfil de X, también está firmado por su esposa, la diputada Cilia Flores.

En el texto, ambos aseguran encontrarse en buen estado y afrontando la situación con serenidad. "Ese amor que ustedes nos dan, se convierte en fuerza moral", señalan, al tiempo que transmiten un mensaje centrado en la necesidad de preservar la estabilidad nacional. La declaración pone especial énfasis en la importancia del diálogo, como vía para superar las tensiones políticas.

Maduro y Flores hacen un llamamiento directo a la ciudadanía venezolana para mantener la calma, y apostar por la convivencia pacífica. En este sentido, insisten en avanzar hacia un proceso de reconciliación basado en el respeto mutuo, el perdón y el reencuentro entre los distintos sectores del país, en un contexto marcado por la polarización.

El mensaje llega pocos días después de una nueva comparecencia judicial en Nueva York, donde ambos enfrentan cargos relacionados con el narcotráfico y otros delitos. Durante esta fase preliminar, el tribunal ha decidido que el caso seguirá su curso, lo que acerca a la pareja a un juicio que podría tener importantes repercusiones internacionales.

Además de su llamamiento a la unidad, el exmandatario ha aprovechado la ocasión para agradecer el apoyo recibido durante estos meses de encarcelamiento. Según ha expresado, las muestras de solidaridad han sido una fuente de fortaleza en un momento especialmente delicado, tanto en el plano personal como político.

Se trata de la primera vez que Maduro se dirige públicamente desde su captura, el 3 de enero, tras una operación que derivó en su traslado a Estados Unidos. Hasta ahora, la única información sobre su estado había llegado a través de su entorno más cercano,especialmente de su hijo, quien había transmitido mensajes sobre su situación.

Venezuela sigue inmersa en una etapa de incertidumbre

Mientras tanto, Venezuela continúa inmersa en una etapa de incertidumbre institucional. En paralelo al proceso judicial, se han intensificado los movimientos diplomáticos entre Caracas y Washington, lo que refleja la dimensión internacional de una crisis que sigue evolucionando.

Con este mensaje, Maduro reaparece en la esfera pública con un tono conciliador, en contraste con el clima de confrontación que ha caracterizado gran parte de la política venezolana en los últimos años, y en un momento clave que podría definir su futuro político y judicial.

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