La madre de uno de los implicados tumbó el plan para asesinar a Trump durante su cumpleaños

La Oficina Federal de Investigación (FBI) ha asegurado haber impedido un supuesto complot para atacar el evento celebrado este fin de semana en los jardines de la Casa Blanca con motivo del 80º cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las autoridades detuvieron a cinco hombres en una operación coordinada en varios estados y los acusaron de conspiración para cometer asesinato y otros delitos relacionados con la preparación del ataque.

De acuerdo con los documentos judiciales difundidos por el Departamento de Justicia, los implicados habrían diseñado una acción en varias fases. El plan consistía en utilizar drones cargados con explosivos para atacar edificios cercanos al recinto y generar el caos entre los asistentes. Una vez provocada la estampida, francotiradores situados estratégicamente abrirían fuego contra la multitud en fuga. Y después, una segunda oleada de atacantes intentaría asaltar uno de los accesos de la Casa Blanca.

Los investigadores aseguran que entre los posibles objetivos figuraban Trump, el vicepresidente JD Vance, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el empresario Elon Musk y otros cargos públicos presentes o vinculados al acontecimiento. Los arrestados fueron identificados como Tycen Proper, de 19 años; Bryan Omar Roa, de 24; Michael Alan Thomas, Daniel K. Eskridge y Abraham Hermosillo Álvarez, estos tres últimos de 31 y 32 años. Las detenciones se llevaron a cabo en Ohio, California, Missouri y Nebraska.

Un plan ideado a través de un chat

La investigación comenzó el 10 de junio, justo cuatro días antes del evento. Según la fiscalía, la madre de Proper alertó a las autoridades después de observar compras de armas y mensajes preocupantes en internet. Esa llamada permitió a los agentes rastrear conversaciones cifradas y descubrir una red más amplia de personas que compartían ideas ultrarreligiosas y antigubernamentales.

Durante los interrogatorios, Proper reconoció haber participado en la planificación y explicó que varios miembros del grupo se conocieron a través de TikTok, donde se comunicaban bajo el nombre "Vanguard of the Old Republic". Según los fiscales, pretendían desencadenar una revolución con ataques contra figuras políticas y personas influyentes. El FBI considera que el actuar rápido ha podido evitar un atentado de consecuencias devastadoras.

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