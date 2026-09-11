"Tenemos varios aviones": el mensaje grabado del terrorista Mohammed Atta durante el 11S

"¿Son el American 11 intentando contactar?". Es una de las preguntas que quedaron registradas en las comunicaciones de las torres de control durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las grabaciones permiten reconstruir los primeros minutos de desconcierto mientras los controladores trataban de entender qué estaba sucediendo en el cielo de Estados Unidos.

El vuelo American Airlines 11, secuestrado por los terroristas, se convirtió en uno de los primeros focos de preocupación. En otra de las comunicaciones, el centro de operaciones de American Airlines pregunta a la auxiliar de vuelo Betty Ong quién es.

"Mi nombre es Betty Ong. Soy la número 3 del vuelo 11", responde. Poco después llega una de las frases que anticiparía lo que estaba ocurriendo: "No sé, creo que nos están secuestrando".

Las voces de los secuestradores

El horror del 11-S también quedó grabado en estas comunicaciones. Las voces de los terroristas, las alertas desde los aviones y la incredulidad inicial de las torres de control reflejan cómo, en apenas unos minutos, la confusión dio paso al miedo y la desesperación.

"Tenemos varios aviones. Solo permanezcan tranquilos y todo irá bien", se escucha decir a Mohammed Atta, uno de los terroristas.

En otra comunicación, vuelve a dirigirse a los pasajeros: "Que nadie se mueva. Todo irá bien. Solo mantengan la calma".

Mientras tanto, desde el interior del vuelo American Airlines 11 llegan nuevas señales de alarma. El centro de operaciones de la compañía recibe información de la tripulación: "Estoy atendiendo una llamada del vuelo 11, la azafata dice que todos, incluido el piloto, han sido apuñalados".

"Tenemos un avión secuestrado"

Las comunicaciones entre los controladores y los centros de operaciones se sucedían mientras aumentaba la incertidumbre.

"Tenemos un problema. Tenemos un avion secuestrado camino a Nueva York. Necesitamos que alguien nos envíe un aviñon de combate o algo para ayudarnos", alerta un controlador aéreo de Boston en una conversación con un militar de la sección de defensa aérea.

La respuesta refleja hasta qué punto las autoridades trataban todavía de determinar la dimensión de lo que estaba ocurriendo.

"¿Es una situación real o es un ejercicio?", pregunta el militar.

"No, no es una ejercicio, no es una prueba", responde el controlador aéreo.

Las comunicaciones cambian entonces de tono. La amenaza ya no se percibe como una posibilidad, sino como una situación real que requiere una respuesta inmediata.

"El comandante regional declaró que podemos derribar a los aviones que no respondan a nuestras órdenes", señala el militar de la sección de defensa aérea.

Mientras tanto, los controladores intentan localizar los aviones y averiguar qué está ocurriendo con ellos.

"¿Puedes mirar por la ventana?"

Las grabaciones también recogen conversaciones con personas que se encuentran en tierra. En un momento dado, una persona pregunta: "Oye, ¿puedes mirar por la ventana ahora mismo? ¿Ves algo a unos 1.200 metros?".

La respuesta llega desde el World Trade Center: "Sí. Lo veo".

"¿Baja hacia el edificio?", pregunta entonces la otra voz.

"Sí. Está descendiendo realmente rápido", responde el trabajador.

"Fuego en el World Trade Center"

La información llega de distintos puntos mientras los operadores intentan reconstruir el recorrido de los aviones.

"La torre de control del Kennedy nos confirma que hay fuego en el World Trade Center. Y es la zona donde hemos perdido de vista el avión", señala uno de los controladores de Boston.

Las conversaciones muestran la confusión de los primeros momentos: llamadas entre aviones y tierra, avisos de secuestro, peticiones de ayuda y órdenes militares que se suceden mientras los profesionales intentan identificar qué está ocurriendo.

Una cadena de comunicaciones que permite escuchar, 25 años después, cómo se vivieron desde las cabinas, los centros de operaciones y las torres de control los primeros minutos de los atentados del 11S.