Investigan a Flávio Bolsonaro por supuesta corrupción y blanqueo en la película sobre su padre

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de octubre, está siendo investigado por presunta corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas en relación con la financiación de una película sobre su padre.

La investigación fue abierta el pasado julio, aunque no ha trascendido hasta este viernes, después de que el magistrado André Mendonça, instructor del caso en el Tribunal Supremo Federal de Brasil, levantara el secreto de sumario sobre las actuaciones relacionadas con el supuesto fraude del Banco Master.

La Policía Federal sospecha que Flávio Bolsonaro pudo intervenir en la financiación irregular de "Dark Horse", una película todavía sin estrenar sobre la vida del expresidente. Jair Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por golpismo.

Según mensajes encontrados en el teléfono móvil de Daniel Vorcaro, controlador del Banco Master y actualmente encarcelado como presunto responsable del mayor fraude financiero de la historia de Brasil, Flávio Bolsonaro habría solicitado al banquero donaciones para financiar la producción de la película y le habría pedido que acelerara los pagos para hacer frente a las deudas de los productores.

El portal Intercept Brasil, que ha tenido acceso a esos mensajes, sostiene que Vorcaro habría desembolsado al menos 61 millones de reales, unos 12 millones de dólares, durante 2025 para financiar el filme. Parte de esos fondos habría sido transferida a cuentas en Estados Unidos vinculadas a personas próximas a la familia Bolsonaro, por lo que las autoridades investigan ahora el destino del dinero.

La Policía Federal sospecha además que Flávio Bolsonaro pudo haber recibido parte de los fondos aportados por Vorcaro para la película. Su inclusión en la investigación fue autorizada por el magistrado André Mendonça a petición de la Policía Federal y con el aval de la Fiscalía.

La investigación se produce en plena carrera electoral. Flávio Bolsonaro aparece en los últimos sondeos como el principal rival del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección en octubre. Ambos se encuentran técnicamente empatados en las encuestas de intención de voto de cara a una eventual segunda vuelta.