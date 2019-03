Llamazares, a Zapatero: "No le reconozco"

El portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se ha mostrado contrario a la forma en la que ha acabado Estados Unidos con el terrorista más buscado de todo el planeta, Osama Bin Laden. Por ello, Llamazares ha atacado al Presidente del Gobierno, quien ha defendido que "Bin Laden se ha buscado su destino"

"No se puede asesinar a sangre fría aunque sea a un terrorista, no se puede violar un país aunque sea para matar a un terrorista, no se pueden borrar pruebas ni hacer escarnio del cadáver", ha defendido Llamazares.