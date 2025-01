Kate Middleton confirma que su cáncer está "en remisión": "Es un alivio"

La princesa Catalina de Gales ha confirmado que el cáncer por que diagnosticaron en marzo del año pasado ha entrado en fase de "remisión". Ha querido resaltar el alivio que supone esta noticia durante una visita al hospital 'The Royal Marsden', donde recibió tratamiento. "Es un alivio estar ahora en remisión y seguir centrada en la recuperación. Como cualquiera que haya recibido un diagnóstico de cáncer sabrá, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad", ha dicho Kate Middleton en una publicación en su perfil de la red social 'X'.

De esta manera, la esposa del príncipe Guillermo no ha querido olvidar mostrar su agradecimiento al personal del hospital londinense que le ha atendido por los cuidados que ha recibido durante el año pasado, además de a todas aquellas personas que "han caminado silenciosamente" junto a ella y su familia durante todo este proceso. "No podríamos haber pedido más. La atención y el asesoramiento que hemos recibido durante todo el tiempo que he sido paciente han sido excepcionales".

A lo largo de su encuentro con pacientes en el hospital, la princesa Catalina ha aprovechado para charlar con pacientes de cáncer y trasladarles su experiencia propia. "Crees que el tratamiento ha terminado y que puedes seguir adelante y volver a la normalidad, pero eso sigue siendo un verdadero desafío", ha dicho, según la BBC.

Desde el Palacio de Kensington han querido resaltar la importancia de esta visita a nivel personal para la princesa Catalina, quien en enero del año pasado fue sometida a una cirugía abdominal. Unas semanas después, ya a mediados de marzo, fue cuando confirmó que había sido diagnosticada de cáncer y estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia.

Unos meses más tarde, a principios de septiembre, la princesa británica celebró el "alivio" que sentía al terminar el tratamiento tras "nueve meses increíblemente duros". El objetivo marcado a partir de aquel momento era el luchar por estar "libre de cáncer", una meta que con esta remisión de la enfermedad parece que cada vez está más cerca de alcanzar.

La emotiva carta del príncipe Guillermo a Kate Middleton por su cumpleaños

Hace unos días, el jueves 9 de enero, Kate Middleton celebraba su 43 cumpleaños, el primero precisamente tras haber anunciado su diagnóstico de cáncer. En este momento tan especial, su marido, el príncipe Guillermo, quiso dedicarle unas emotivas palabras a través de una carta publicada en redes sociales.

En ella, Guillermo quiso destacar el complicado año que ha atravesado la princesa de Gales, arrancando con un cariñoso "a la esposa y madre más increíble". El príncipe continuó: "La fuerza que has demostrado durante el último año ha sido extraordinaria. George, Charlotte, Louis y yo estamos muy orgullosos de ti. Feliz cumpleaños, Kate. Te queremos. W". La felicitación concluyó con la inicial de Guillermo.

La carta fue publicada tanto en 'X', como en Instagram, y estaba acompañada de una imagen inédita de Kate Middleton en blanco y negro. En la fotografía, la princesa de Gales aparece sonriente, sin mirar a la cámara, y luciendo un conjunto casual de vaqueros, camisa blanca, americana y una bufanda de cuadros. También se puede ver el emblemático anillo de compromiso que perteneció a la Princesa Diana.

