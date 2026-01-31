La policía atropella a un ladrón cuando intentaba asaltar a un motorista

La ciudad de Quilmes, en Argentina, ha amanecido con una impactante escena que ha tenido lugar en el Acceso Sudeste, una de las principales carreteras del municipio. En dicha carretera se metió un ladrón para asaltar a un motociclista y terminó siendo atropellado por un policía que circulaba por la zona con su coche particular.

El episodio, que quedó grabado por una cámara de seguridad, ocurrió a la altura de Don Bosco, muy cerca del puente peatonal. Según puede observarse en el vídeo, dos hombres se metieron en la autopista para robarle la moto a otro varón que circulaba por allí.

Ante la amenaza de los ladrones, el motorista hizo una leve maniobra y los esquivó. Tras este detalle, los delincuentes intentaron salir de la autopista. Sin embargo, uno de ellos, de 26 años, fue atropellado por una agente de policía que conducía un Ford Ka negro.

En las imágenes de las cámaras de seguridad puede observarse cómo el joven sale despedido por el aire e incluso, pierde una zapatilla a raíz del fuerte impacto. Posteriormente, queda tendido en la calzada.

Mientras uno de los ladrones sufría las peores consecuencias tras haber intentado robar a un motorista, el otro huyó de la autopista y se ocultó en la conocida como Villa Azul.

El ladrón atropellado presentaba fracturas en ambas piernas y politraumatismos

Minutos después de estos hechos, el atropellado fue trasladado al Hospital Iriarte con fracturas en ambas piernas y politraumatismos. Tal y como pudo confirmar el diario 'Clarín', el joven estaba ingresado en estado grave y con pronóstico reservado, ya que varias fuentes detallaron que el varón también sufrió lesiones en el cráneo.

La agente que atropelló al ladrón se presentó voluntariamente en una comisaría

Por otro lado, la agente de policía que atropelló al joven se presentó de forma voluntaria en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como personal policial.

Desde el primer momento, la mujerreconoció que había atropellado al ladrón. Por este motivo, el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Quilmes, Jorge Saizar, formuló los cargos por un delito de "lesiones culposas".

A su vez, el fiscal dispuso que el ladrón quede bajo custodia policial e imputado de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

