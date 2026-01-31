Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Sucesos

La policía atropella a un ladrón cuando intentaba asaltar a un motorista

El ladrón, de 26 años, presenta fracturas en ambas piernas y politraumatismos.

La policía atropella a un ladrón cuando intentaba asaltar a un motorista

La policía atropella a un ladrón cuando intentaba asaltar a un motorista | @CanalQuilmes

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La ciudad de Quilmes, en Argentina, ha amanecido con una impactante escena que ha tenido lugar en el Acceso Sudeste, una de las principales carreteras del municipio. En dicha carretera se metió un ladrón para asaltar a un motociclista y terminó siendo atropellado por un policía que circulaba por la zona con su coche particular.

El episodio, que quedó grabado por una cámara de seguridad, ocurrió a la altura de Don Bosco, muy cerca del puente peatonal. Según puede observarse en el vídeo, dos hombres se metieron en la autopista para robarle la moto a otro varón que circulaba por allí.

Ante la amenaza de los ladrones, el motorista hizo una leve maniobra y los esquivó. Tras este detalle, los delincuentes intentaron salir de la autopista. Sin embargo, uno de ellos, de 26 años, fue atropellado por una agente de policía que conducía un Ford Ka negro.

En las imágenes de las cámaras de seguridad puede observarse cómo el joven sale despedido por el aire e incluso, pierde una zapatilla a raíz del fuerte impacto. Posteriormente, queda tendido en la calzada.

Mientras uno de los ladrones sufría las peores consecuencias tras haber intentado robar a un motorista, el otro huyó de la autopista y se ocultó en la conocida como Villa Azul.

El ladrón atropellado presentaba fracturas en ambas piernas y politraumatismos

Minutos después de estos hechos, el atropellado fue trasladado al Hospital Iriarte con fracturas en ambas piernas y politraumatismos. Tal y como pudo confirmar el diario 'Clarín', el joven estaba ingresado en estado grave y con pronóstico reservado, ya que varias fuentes detallaron que el varón también sufrió lesiones en el cráneo.

La agente que atropelló al ladrón se presentó voluntariamente en una comisaría

Por otro lado, la agente de policía que atropelló al joven se presentó de forma voluntaria en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como personal policial.

Desde el primer momento, la mujerreconoció que había atropellado al ladrón. Por este motivo, el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Quilmes, Jorge Saizar, formuló los cargos por un delito de "lesiones culposas".

A su vez, el fiscal dispuso que el ladrón quede bajo custodia policial e imputado de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El documental de Melania Trump, ¿un fracaso total?

El documental de Melania Trump, ¿un fracaso total?

Publicidad

Mundo

La policía atropella a un ladrón cuando intentaba asaltar a un motorista

La policía atropella a un ladrón cuando intentaba asaltar a un motorista

Jacob Lyon

Identificados los restos óseos de un joven desaparecido hace casi diez años

Profesoras españolas en Minesota: "Da miedo ir por la calle y encontrarse a esta policía"

Profesoras españolas en Minnesota: "Da miedo ir por la calle y encontrarse a esta policía"

Bruce Springsteen cantando
ICE

Bruce Springsteen interpreta por primera vez 'Streets of Minneapolis', canción que critica la brutalidad policial del ICE

Imagen de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez
Venezuela

Delcy Rodríguez propone una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Imagen del príncipe Andrés
Caso Epstein

El caso Epstein vuelve a salpicar a la realeza europea: nuevas fotos comprometedoras del expríncipe

Los últimos documentos publicados han sacado a la luz fotografías del expríncipe Andrés y varios correos electrónicos donde Epstein le ofrecía llevar a Londres a "una joven rusa, inteligente y hermosa".

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca
Donald Trump

Donald Trump, acusado de violar a una menor de 13 años: "Le mordió y este le golpeó en la cara..."

Esta denuncia ha salido a la luz en la última desclasificación de los archivos del caso Epstein. El presidente fue acusado de "abusar sexualmente" de una menor hace 35 años.

Imagen de archivo de Musk y de Epstein.

Un correo desclasificado revela que Musk preguntó a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"

ICE

El Departamento de Justicia amplía la investigación federal por la muerte de Alex Pretti

Imagen de Donald Trump y de Epstein

EEUU publica nueva documentación del caso Epstein de contenido pornográfico fuera de plazo

Publicidad