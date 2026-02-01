Laura Dogu llega a Caracas para reabrir las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU

La embajadora Laura Dogu llegó este sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años cuando se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela ha compartido, a través de su cuenta de X, dos fotografías de Dogu bajando del avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana.

El reto de Laura Dogu en Venezuela

Dogu será la encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases establecido por el Gobierno de Estados Unidos.

El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, estableció un plan de tres fases para Venezuela marcado por una primer etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente, llegar a la transición democrática.

Trump sugiere "juntar" al chavismo y a la oposición para la transición en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podrían "juntar" al chavismo y a la oposición para acercar posturas para una transición democrática en Venezuela.

El propio Trump aseguró que "hay que juntar las partes y hacer algo" al ser preguntado sobre si María Corina Machado debería poder regresar a Venezuela. Asimismo, el presidente estadounidense agregó que Machado "es muy buena persona, aunque el liderazgo actual está haciendo muy buen trabajo", refiriéndose a Delcy Rodríguez.

Por otro lado, la Administración de Trump no ha detallado públicamente plazos para la transición democrática en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero durante un ataque de Estados Unidos en Venezuela.

Dogu fue nombrada como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela

Cuando casi se cumple un mes de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, las relaciones con el país caribeño entran en una nueva fase con la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

Fue el pasado 22 de enero cuando la Administración de Trump nombró a Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela. Precisamente, esa unidad es la oficina del Departamento de Estado encargada de gestionar las relaciones con Venezuela desde la suspensión de las operaciones de la Embajada en Caracas en 2019.

Dogu sucede en el cargo a John McNamara, encargada de negocios desde febrero de 2025, quien viajó durante el enero pasado a la capital venezolana para abordar con las autoridades de ese país la reanudación de operaciones de la embajada.

