Adiós a pasear por la Fontana di Trevi en Roma a tus anchas, ahora hay que pagar: horarios y entradas

Ya es 2 de febrero, lo que quiere decir que si tienes previsto viajar a Roma y ver la Fontana di Trevi no solo vas a tener que reservar turno, sino que también vas a tener que pagar.

A partir de ahora, si quieres acceder al recinto de la Fontana di Trevi y descender a su vaso para verla de cerca y lanzar la famosa moneda, tendrás que pagar dos euros. Se trata de un nuevo y controvertido sistema de pago que se aplicará todos los días de la semana de 11:30 a 22:00 horas locales (-1 GMT), aunque los fines de semana el horario se alargará desde las 9:00 horas.

Los residentes en Roma, ¿también pagan?

Para los residentes de Roma, el acceso a la Fontana di Trevi será gratuito presentando su carné de identidad. También lo será para las personas con discapacidad y sus acompañantes, menores de seis años y guías turísticos.

Una vez haya acabado el horario de pago, desde las 22:00 horas, la Fontana se podrá seguir visitando gratuitamente. Las entradas se pueden reservar en el nuevo portal www.fontanaditrevi.roma.it.

Con el fin de posibilitar este nuevo sistema de visita y "mejorar su eficacia", las autoridades de Roma han diseñado un sistema de cercado que permitirá "proteger el acceso al perímetro bajo de la fuente" desde la calle y "contener y regular" las filas de turistas que acudirán.

El vaso de la Fuente quedará así rodeado por unos paneles discretos, disimulados al emular el mármol con el que está hecho el monumento, y serán colocados por la noche para no ocasionar problemas al tránsito por el lugar, en pleno corazón de la capital italiana.

Una instalación reversible

Tal y como ha explicado el ayuntamiento, se trata de una instalación "completamente reversible", lo que quiere decir que no afectará a la integridad del monumento, y podrá quitarse e instalarse en función de su necesidad.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, ha justificado su decisión de hacer pagar para acercarse a la Fontana para reducir la aglomeración de turistas.

