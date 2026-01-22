Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump vuelve a señalar a España por el gasto en Defensa: "Vamos a tener que hablar"

Trump ha asegurado que "tendrá que hablar con España" para que eleve el presupuesto militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que "tendrá que hablar con España" para que eleve el presupuesto militar, tras señalar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa.

Trump ha realizado estas declaraciones en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí, para presentar la Junta de Paz para Gaza, Trump ha hecho repaso a los logros internacionales en el primer año de su segundo mandato, incluyendo el acuerdo de la cumbre de la OTAN en La Haya en el que los líderes aliados se comprometieron a dedicar el 5% a gasto militar.

"No sé qué está pasando con España"

Donald Trump

"Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", ha señalado.

En este sentido, se ha preguntado sobre la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que quiere "aprovecharse" y no aportar al esfuerzo colectivo. "No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España", ha indicado, en referencia a la negativa a elevar el gasto por encima del 2%

Durante el último año, las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar del 5% han marcado las relaciones entre España y Estados Unidos, y ya en el pasado Trump ha amenazado con imponer aranceles por lo que considera una postura "irrespetuosa" de España.

Llegó a plantear que la OTAN expulse a España como miembro, si bien la Alianza Atlántica carece de un mecanismo para expulsar a uno de sus aliados y la salida solo se contempla de forma voluntaria.

