La Justicia egipcia ordena repetir el jucio contra Mubarak por la muerte de manifestantes

El Tribunal de Casación de Egipto ha aceptado la apelación presentada por los abogados del ex presidente egipcio, Hosni Mubarak, contra la cadena perpetua a la que fue condenado, y ha ordenado que tanto el ex jefe de Estado como su ex ministro del interior, Habib Al Adly, vuelvan a ser juzgados por su implicación en la muerte de centenares de manifestantes durante la revolución egipcia.

"El tribunal ha decretado que acepta la apelación presentada por los defendidos y ordena que se repita el juicio", según la sentencia leída por el magistrado Ahmed Alí Abdel Rahman.

Mubarak y Al Adly fueron sentenciados a cadena perpetua el pasado mes de junio por su responsabilidad en las muertes de unos 900 manifestantes por las fuerzas de seguridad durante las operaciones para reprimir las protestas de la revolución de 2011.