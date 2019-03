La justicia cerca a Berlusconi, que se enfrenta a tres causas estos días

Además del caso Ruby, el primer ministro italiano tiene pendientes varias causas judiciales. En los próximos días, tendrá que sentarse al menos tres veces en el banquillo. Se le acusa, entre otras cosas, de fraude fiscal, apropiación indebida y soborno.

El pasado mes de enero, la Corte Constitucional de Roma rompía el escudo que protegía a Silvio Berlusconi de ser procesado. La llamada Ley de Legítimo Impedimento le permitía huir del banquillo con la excusa de que eso obstruía las funciones del gobierno. Ahora, el primer ministro se enfrenta a varias causas.

La más inmediata, el 28 de febrero, por fraude fiscal en la compra de derechos televisivos para su empresa Mediaset. También por fraude fiscal y apropiación indebida en otra filial de su propiedad, Mediatrade, el próximo el 5 de marzo.

Una semana después tendrá que acudir al tribunal de Milán por el llamado caso Mills. Se le acusa esta vez de pagar 450.000 euros a su exabogado británico a cambio de que éste falseara el testimonio a su favor en dos juicios celebrados en la década de los 90.

Uno por presuntas comisiones a funcionarios a cambio de un trato fiscal favorable y otro por financiación ilegal a partidos políticos. El primer ministro sigue defendiendo su inocencia aunque eso le acarree algunos lapsus: "Soy la persona más perseguida por la magistratura de todas las épocas, de toda la historia del hombre en todo el mundo. He sufrido más de 2.500 audiencias. Tengo la suerte de haber trabajado bien en el pasado y eso me ha permitido hacer un importante patrimonio ya que he tenido que gastarme más de 200 millones de euros en asesores y jueces. La persecución continúa, perdón, y abogados".

A todas las citas se suma la investigación por presunta corrupción de menores en el caso Ruby.