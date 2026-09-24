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Un juez levanta el veto de Donald Trump a las cadenas de televisión de CNN, MS NOW y Politico

El juez Timothy J. Kelly considera que el veto supone una violación a la Primera Enmienda. Las tres cadenas podrán volver a la Casa Blanca.

Un juez levanta el veto de Donald Trump a las cadenas de televisión de CNN, MS NOW y Politico

Un juez levanta el veto de Donald Trump a las cadenas de televisión de CNN, MS NOW y Politico Trump en la asamblea de la ONU

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Manuel Pinardo
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El juez federal del Distrito de Columbia, Timothy J. Kelly ha ordenado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se restablezca el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de la CNN, MS NOW y Politico. El juez considera que supone una violación de la Primera Enmienda.

Supone una marcha atrás para el presidente en su batalla contra los medios de comunicación tras la resolución. Donald Trump anunció el pasado 18 de septiembre el veto a varias cadenas de televisión al afirmar en redes sociales que los tres medios, "no debían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras", y los abogados habrían intentado justificar la prohibición alegando motivos de seguridad nacional.

La pelea de Trump con los periodistas

Trump ha reprochado a la CNN su presencia en la Asamblea General de la ONU tras su veto: "No debería estar aquí".

La Casa Blanca ha puesto en funcionamiento este lunes su nueva plataforma de vídeo, denominada oficialmente "TRUMP TV: The Essentials Station", con una emisión continua de contenidos relacionados con la actividad de la Administración estadounidense.

La señal ofrece discursos, declaraciones y otros vídeos del presidente y de su Gobierno y se presenta como un espacio para reunir "los grandes momentos" de la Administración. Según la descripción oficial, el servicio incluye vídeos destacados, "major remarks" y otros contenidos actualizados en tiempo real durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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