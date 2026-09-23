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Polonia eleva la alerta ante la escalada de la amenaza híbrida de Rusia

"Debemos tener mucho cuidado con reaccionar de forma exagerada ante la actividad híbrida, ya que eso es precisamente lo que nuestros adversarios esperan", aseguró el embajador de EEUU ante la OTAN.

Polonia eleva la alerta ante la escalada de la amenaza híbrida de Rusia

Polonia eleva la alerta ante la escalada de la amenaza híbrida de Rusia AP-Stefan Jeremiah

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María Lafalla
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El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advirtió durante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el incremento de la guerra híbrida rusa en la frontera oriental de Europa.

Sikorski destacó que el consenso de la Unión Europea para extender las sanciones a Moscú justifica los sacrificios y concesiones de los Estados miembros. Asimismo, ratificó el compromiso de Polonia de priorizar la seguridad del flanco oriental de la OTAN y de respaldar a Ucrania en un eventual escenario de alto el fuego, impulsando simultáneamente sus avances para la adhesión a la UE.

En un marco de creciente tensión, los aliados de la Alianza Atlántica coordinan su respuesta política y defensiva, llamando a la firmeza en las sanciones pero advirtiendo contra caer en las provocaciones estratégicas del Kremlin.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que Vladimir Putin «no se encuentra en un buen momento», rechazando especular sobre las intenciones profundas del mandatario ruso. En consonancia con este diagnóstico, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, contextualizó las recientes incursiones de drones en países como Polonia o Rumanía como consecuencias no intencionadas del uso intensivo de guerra electrónica en el frente. Sin embargo, Whitaker subrayó que los actos de sabotaje representan la mayor amenaza real e instó a actuar con prudencia calculada: «Debemos tener mucho cuidado con reaccionar de forma exagerada ante la actividad híbrida, ya que eso es precisamente lo que nuestros adversarios esperan».

Paralelamente, Polonia contempla nombrar una nueva base militar en honor a Donald Trump. El presidente polaco, Karol Nawrocki, afirmó que una futura base permanente del Ejército estadounidense en el país, si recibe la aprobación final, se llamará Fort Trump. Según Nawrocki, los preparativos para la infraestructura ya están en marcha y una decisión sobre el proyecto es «solo cuestión de tiempo», con la expectativa de que la instalación se inaugure antes de que finalice el mandato presidencial de Trump en 2029.

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