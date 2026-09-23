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Más de 100 personas alegan lesiones cerebrales tras subirse en la popular montaña rusa X2 de Six Flags

Los abogados del parque defenderían que existe un letrero que advierte a los pasajeros sobre los "riesgos inherentes a participar o subir a cualquier atracción o juego mecánico".

Imagen de una montaña rusa

Imagen de una montaña rusa Six Flags

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Más de 100 personas han señalado en los últimos dos años haber sufrido lesiones cerebrales tras subirse a una montaña rusa de Six Flags. Sa trata de una información que se conoce a raíz de una investigación de 'CNN' que se llevó a cabo en el mes de agosto. Los datos vinculan esta conocida atracción con muertes o lesiones que alteran la vida. Six Flags "ha estado jugando deliberadamente con la vida de las personas… No se debería permitir la existencia de una atracción así", ha dicho esta semana el abogado civil Christopher Bulone durante una conferencia de prensa en la que anunció la presentación de tres demandas contra la empresa de parques de atracciones.

Asientos giratorios, caídas casi verticales, así como multitud de movimientos impredecibles son las cualidades de esta famosa montaña rusa X2, estrella de Six Flags Magic Mountain, en el sur de California.

Según han informado los abogados, tras publicarse los reportajes de 'CNN', ya hay más de 100 clientes que alegan haber sufrido lesiones cerebrales de diversa gravedad después de subir a la X2.

Los abogados han señalado haber recibido testimonios de cientos de usuarios más que no podían demandar debido a los plazos de prescripción legal, que presentaban lesiones no relacionadas con el cerebro o que carecían de pruebas de haber recibido tratamiento médico. CNN no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de los usuarios que se presentaron recientemente.

Los responsables conocerían los supuestos peligros

En dos de las demandas presentadas recientemente, se detallarían los casos de usuarios que aparecieron en la investigación de CNN. En ellas se alega que los responsables de Six Flags estarían plenamente informados sobre los supuestos peligros de la atracción y que nunca debieron haber permitido que siguiera funcionando.

Estas usuarias perdieron el conocimiento tras bajar de la montaña rusa y se les sometió a cirugías cerebrales de urgencia debido a lesiones cerebrales traumáticas graves. Los cirujanos determinaron que sus lesiones fueron causadas por "un evento traumático de rápida aceleración y desaceleración experimentado durante el recorrido en la X2", según un correo electrónico revisado por CNN.

En una tercera demanda se detalla el caso de una persona que permaence en coma tras haber sufrido una hemorragia cerebral masiva que precisó múltiples cirugías cerebrales tras subir a la atracción X2 en febrero.

Los abogados del parque defienden que se especifican los riesgos

Según el citado medio, los abogados del parque defienden que existe un letrero que advierte a los pasajeros sobre los "riesgos inherentes a participar o subir a cualquier atracción o juego mecánico".

También señalan que X2 se somete a pruebas periódicas y que las fuerzas físicas que experimentan los usuarios no son lo suficientemente intensas como para provocar una lesión cerebral traumática en una persona "normal" que utilice la atracción "según las instrucciones".

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