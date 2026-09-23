Muere un trabajador de 22 años al caer de una altura de 10 metros en las obras del Coliseo

El Coliseo de Roma, el monumento más visitado de Italia, ha cerrado sus puertas al público durante la jornada de hoy después de que un obrero muriese al caer de una altura de 10 metros mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación. El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, ha dispuesto el cierre durante todo el día del famoso Anfiteatro Flavio "en señal de duelo por el trágico fallecimiento" del trabajador, un italiano de 22 años.

El accidente tuvo lugar sobre las 00:30 horas de la noche. Pese a los esfuerzos de los sanitarios por intentar reanimarle, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Por el momento, continúan las investigaciones técnicas y científicas para esclarecer las causas del accidente y las condiciones laborales del joven en el momento de la caída, llevadas a cabo por los Carabinieri.

La clausura del monumento se llevó a cabo cuando ya había entrado al mismo el primer turno de visitas de la mañana ya que, "un cierre inmediato de los accesos habría provocado una gran concentración de visitantes en el exterior" del Coliseo con "repercusiones para la seguridad y el orden público", según un comunicado del Ministerio.

Tal y como detalla la nota, "una vez finalizada la salida ordenada de las personas que se encontraban en el recinto, el Coliseo permanecerá cerrado al público".

Giorgia Meloni expresa sus condolencias: "Morir a los 22 años es inaceptable"

Tras conocer la noticia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha sumado al pésame, reclamando que se aclare "por completo" lo ocurrido.

Asimismo, ha expresado "sus condolencias y su cercanía a la familia del joven, a sus seres queridos y a sus compañeros en este momento tan difícil".

Ha detallado que "morir a los 22 años es inaceptable, y lo es aún más cuando sucede en el lugar de trabajo".

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, subrayó que "no es aceptable que se siga muriendo en el trabajo" y exigió que "la seguridad sea una prioridad absoluta". Los incidentes y las muertes en el empleo es un tema muy sensible en Italia y los sindicatos se sumaron a las denuncias de lo ocurrido. Desde el mayor sindicato italiano, la CGIL, su secretario regional Natale Di Cola, recordó que la víctima era "un trabajador de una empresa contratada por la Administración Pública" y exigió el cierre total del Coliseo antes de que el ministro lo ordenara.