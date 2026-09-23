Polonia
Detenido un menor de ideología neonazi por preparar un atentado contra una escuela y una mezquita en Polonia
Se le imputan varios delitos entre los que están la preparación de un atentado terrorista, la participación en un grupo delictivo organizado, la promoción del nazismo y el fascismo, y la incitación al odio, lo que puede acarrear hasta 15 años de prisión,
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Pawel G. tiene 17 años y ha sido detenido como sospechoso de estar preparando un atentado terrorista contra una escuela y una mezquita en Polonia. La información que ha trascendido ha sido facilitada por el ministro de Justicia polaco, Waldemar Zurek, que en su perfil de X indicó que en el registro del domicilio del sospechoso "se incautaron armas, explosivos y simbología nazi", en concreto, cuchillos, una bayoneta para un fusil de asalto tipo AKM, libros con instrucciones para preparar y usar cócteles molotov y granadas y objetos con simbología nazi. El arresto tuvo lugar el viernes pasado.
Se cree que preparaba un ataque de inspiración neonazi y se le imputan varios delitos cometidos entre el 28 de mayo y el 20 de septiembre de este año entre los que están la preparación de un atentado terrorista, la participación en un grupo delictivo organizado, la promoción del nazismo y el fascismo, y la incitación al odio, lo que puede acarrear hasta 15 años de prisión, según indicó Fiscalía.
La Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW) fue quien detectó una "intensa actividad del menor en Telegram y Discord". Al parecer el joven, residente de la localidad de Siemianowice Slaskie analizaba atentados masivos pasados, planeaba comprar equipamiento militar y mantenía contacto en línea con otros dos menores de 16 años que también fueron detenidos la semana pasada.
Se intenta determinar si "hubo un inspirador extranjero en el proceso de radicalización" o no. El detenido niega las acusaciones y defiende que es inocente.
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