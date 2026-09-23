Los detalles del tenso saludo entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez en la Asamblea de Naciones Unidas

La escena de Delcy Rodríguez recorriendo gran parte del hemiciclo de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York para saludar al presidente del Gobierno español está dando mucho de que hablar. En ese momento Pedro Sánchez se encuentra hablando por teléfono y protagonizan un tenso momento que desde Antena 3 Noticias hemos analizado.

El experto en habilidades de expresión, Julio Martínez, explica que Rodríguez, durante el camino al asiento de Sánchez, "va un poco cabizbaja" como si "le costara tomar la decisión de romper un protocolo".

Cuando la venezolana llega, el presidente de España está hablando por teléfono. Ella le lanza un beso, que Martínez define como "el beso bandera, el de llamar la atención" y retrocede un paso.

Tras ello, Sánchez corta la llamada telefónica, pero el experto analiza que está "un poco tenso" sobre todo "la cara", ya que "aprieta la mandíbula". Lo que llama la atención del Martínez es que el presidente se levanta para saludar a Delcy, "pero no del todo".

Mirada muy directa

Según algunas fuentes, la venezolana le pide que garantice el compromiso de España con Venezuela. Ese es "el momento álgido" del saludo llega con la breve conversación, donde "ella le está solicitando el apoyo" y Sánchez "está dirigiendo una mirada muy directa a Delcy": "Pedro Sánchez levanta la mano y le está dando explicaciones".

Durante todo el momento "hay cierta prudencia", ya que según el experto el presidente español "no quiere llamar la atención". Una escena en la apertura del 81º periodo de sesiones de la Asamblea que refleja "naturalidad y cordialidad", según el experto.

Moncloa quita importancia

Por su parte, desde Moncloa quitan importancia a ese saludo. El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, presente en el momento junto con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aagesen, ha afirmado en declaraciones en la Cadena Ser, que fue una escena "sin más".

"Lo que vi, tampoco escuché mucho porque había un discurso en esos momentos, fue un saludo simplemente de la presidenta encargada de Venezuela al presidente del Gobierno de España", subraya.