Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

ONU

Los detalles del tenso saludo entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez en la Asamblea de Naciones Unidas

El experto en habilidades de expresión explica que cuando la venezolana llega a saludar a Sánchez, este está "un poco tenso".

Captura de video tomado de rastreo de redes que muestra a Delcy Rodríguez saludando a Pedro Sánchez

¿Qué se dijeron Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez en la Asamblea de Naciones Unidas? | EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

La escena de Delcy Rodríguez recorriendo gran parte del hemiciclo de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York para saludar al presidente del Gobierno español está dando mucho de que hablar. En ese momento Pedro Sánchez se encuentra hablando por teléfono y protagonizan un tenso momento que desde Antena 3 Noticias hemos analizado.

El experto en habilidades de expresión, Julio Martínez, explica que Rodríguez, durante el camino al asiento de Sánchez, "va un poco cabizbaja" como si "le costara tomar la decisión de romper un protocolo".

Cuando la venezolana llega, el presidente de España está hablando por teléfono. Ella le lanza un beso, que Martínez define como "el beso bandera, el de llamar la atención" y retrocede un paso.

Tras ello, Sánchez corta la llamada telefónica, pero el experto analiza que está "un poco tenso" sobre todo "la cara", ya que "aprieta la mandíbula". Lo que llama la atención del Martínez es que el presidente se levanta para saludar a Delcy, "pero no del todo".

Mirada muy directa

Según algunas fuentes, la venezolana le pide que garantice el compromiso de España con Venezuela. Ese es "el momento álgido" del saludo llega con la breve conversación, donde "ella le está solicitando el apoyo" y Sánchez "está dirigiendo una mirada muy directa a Delcy": "Pedro Sánchez levanta la mano y le está dando explicaciones".

Durante todo el momento "hay cierta prudencia", ya que según el experto el presidente español "no quiere llamar la atención". Una escena en la apertura del 81º periodo de sesiones de la Asamblea que refleja "naturalidad y cordialidad", según el experto.

Moncloa quita importancia

Por su parte, desde Moncloa quitan importancia a ese saludo. El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, presente en el momento junto con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aagesen, ha afirmado en declaraciones en la Cadena Ser, que fue una escena "sin más".

"Lo que vi, tampoco escuché mucho porque había un discurso en esos momentos, fue un saludo simplemente de la presidenta encargada de Venezuela al presidente del Gobierno de España", subraya.

Las fuerzas de seguridad de Marruecos blindan la frontera con Ceuta en vísperas de las elecciones

Foto de archivo de la Playa de Tarajal

Publicidad

Mundo

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a Miriam Haley

La influencer Evelyn Lima Dantas

Asesinan a tiros a la influencer Evelyn Lima Dantas delante de su padre días después de salir de prisión

Captura de video tomado de rastreo de redes que muestra a Delcy Rodríguez saludando a Pedro Sánchez

Los detalles del tenso saludo entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez en la Asamblea de Naciones Unidas

Polonia eleva la alerta ante la escalada de la amenaza híbrida de Rusia
Guerra híbrida

Polonia eleva la alerta ante la escalada de la amenaza híbrida de Rusia

María Corina Machado
VENEZUELA

María Corina Machado denuncia que le han prohibido entrar en Venezuela tres veces

Imagen de una montaña rusa
California

Más de 100 personas alegan lesiones cerebrales tras subirse en la popular montaña rusa X2 de Six Flags

Los abogados del parque defenderían que existe un letrero que advierte a los pasajeros sobre los "riesgos inherentes a participar o subir a cualquier atracción o juego mecánico".

Cosas que quizá no conocías sobre Roma
Roma

Muere un trabajador de 22 años al caer de una altura de 10 metros en las obras del Coliseo

El joven de 22 años estaba instalando un nuevo sistema de iluminación en el monumento romano.

Policía polaca

Detenido un menor de ideología neonazi por preparar un atentado contra una escuela y una mezquita en Polonia

Vídeo de Israel

El vídeo con el que Israel contesta a la ONU: "Los loros repiten el mismo mensaje: culpen a Israel"

Gorila en una intervención dental

VÍDEO: Así fue el chequeo médico de Bakari, el gorila de 180 kilos que será el nuevo líder de su grupo

Publicidad