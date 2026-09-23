María Corina Machado denuncia que le han prohibido entrar en Venezuela tres veces

Lo ha intentado de todas las maneras posibles, pero no lo ha conseguido.

“Atención. Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito. Suman siete intentos —sí, siete— en las últimas semanas. NO la dejan regresar a su propio país”, ha publicado en X su asesor de Relaciones Internacionales Pedro Urruchurtu.

El equipo de Machado ha dado más detalles indirectamente al republicar un vídeo del canal NTN24 en el que Idania Chirinos, una de las periodistas que acompañaba a Machado, detalla los tres viajes frustrados.

Por tierra, mar y aire

El primero, el lunes, era una travesía marítima desde Panamá hasta Venezuela. Según Chirinos, cuando todo estaba listo, la empresa propietaria de la embarcación la canceló alegando unas averías mecánicas que a ella le resultaron “extrañas”.

El segundo habría sido el martes por la mañana, en un avión hacia la isla de Aruba para continuar en otra embarcación, pero la aeronave no llegó a despegar. Por la tarde llegó el tercer intento vía Curazao, el que recoge el manifiesto de vuelo, también abortado.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz abandonó Venezuela el pasado diciembre para viajar a Noruega y recibir la medalla del Nobel, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Desde entonces Machado ha intentado sin éxito regresar a su país. Uno de los últimos intentos fue tras el devastador doble terremoto del 24 de junio.

Ya lo ha intentado 7 veces sin éxito

Chirinos cifró en siete los intentos totales acumulados de regreso y afirmó que Machado no está en Venezuela porque no la dejan llegar y que está “presa en Panamá”.

Según 'The Wall Street Journal' el Gobierno de Donald Trump, que ahora mantiene una estrecha y provechosa relación con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, habría impedido el regreso de Machado. Una información que ha negado el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU., Cartwright Weiland, asegurando que Estados Unidos no impedirá que la líder opositora regrese a Venezuela.

El intento de regreso ha coincidido con el primer cara a cara entre Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York, donde ambos se encuentran con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. El contenido del encuentro aún no ha trascendido.