Harvey Weinstein, condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a Miriam Haley

El productor estadounidense Harvey Weinstein ha sido condenado a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual cometido contra Miriam Haley en Nueva York en 2006.

La sentencia llega después del nuevo juicio celebrado en 2025, después de que el máximo tribunal de Nueva York anulara la condena anterior contra Weinstein. El productor se había declarado inocente de un delito sexual de primer grado.

Un caso ligado al movimiento #MeToo

Miriam Haley, exasistente de producción televisiva, fue una de las mujeres cuyas acusaciones contra Weinstein contribuyeron a impulsar el movimiento #MeToo, que puso el foco internacional sobre los abusos y agresiones sexuales.

El caso ya había sido juzgado anteriormente. En 2020, Weinstein fue declarado culpable por cargos de violación, pero aquella condena terminó siendo anulada, lo que llevó a la celebración de un nuevo proceso judicial en Nueva York en 2025.

La Fiscalía pedía 20 años

La Fiscalía había solicitado para Weinstein una pena de 20 años de prisión, aunque el delito por el que ha sido condenado contemplaba una pena máxima de 25 años. Finalmente, el tribunal ha establecido una condena de 15 años.

Esta nueva sentencia se suma a los problemas judiciales que ya mantenían al antiguo productor de Hollywood entre rejas. Weinstein permanece actualmente en prisión cumpliendo otra condena de 16 años por un caso diferente juzgado en California.