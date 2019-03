La joven rescatada entre los escombros en Bangladesh tras 17 días es dada de alta

La joven que fue rescatada con vida entre los escombros del edificio que se derrumbó en Bangladesh tras 17 días atrapada, ha sido dada de alta. Antes de regresar a su hogar, ha querido relatar ante los medios de comunicación cómo transcurrieron esos angustiosos días.

En silla de ruedas y acompañada por una enfermera, Reshma se prepara para contarle al mundo el calvario que vivió entre los escombros. Tras el derrumbe, encontró un pequeño agujero entre las ruinas donde pasó los siguientes 17 días. "Solo encontré cuatro galletas y unas gotas de agua para sobrevivir, nada más".

Herida y hambrienta, trató de ayudar a más gente que se encontraba a su alrededor, pero vio morir a la mayoría. Asegura que su fe le ayudó a no perder la calma. "Mucha gente me gritaba 'hermana, sálvanos', pero no pude hacer nada. Mo sé de dónde saqué tanta fuerza mental".

Llegó a pensar que no saldría con vida de allí, pero minutos antes de ser rescatada, otro temor se cruzó por la mente de la joven. "Cuando vi luz grité para que me salvaran, pero luego pensé ¿cómo puedo salir de aquí si me he quedado desnuda? No soy un hombre. Consiguieron hacerme llegar una linterna, busqué ropa y encontré una cmaisa para taparme".

El lugar donde colapsó el edificio, continúa convertido en un amasijo de hierros y escombros. Los trabajos para encontrar más fallecidos han terminado oficialmente. El número total de muertos asciende a 1127.

Tres de las grandes empresas internacionales que poseen fábricas textiles en Bangladesh: H&M, Inditex y C&A, se han comprometido a firmar un acuerdo para mejorar las condiciones de seguridad de sus empleados en los talleres.

Hace varios meses que se comenzaron las negociaciones, pero esta última tragedia ha acelarado el proceso. Este pacto implica varias inspecciones de seguridad y costear las reparaciones obligatorias en sus fábricas.