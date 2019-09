Una joven de 18 años ha sufrido un daño pulmonar catastrófico después de vapear todos los días durante tres años. Maddie Nelson comenzó a sentir náuseas a principios de este año, pero el mes pasado comenzó a experimentar un intenso dolor de espalda.

La joven, de Utah, fue trasladada de urgencia a un hospital, donde sus síntomas empeoraron rápidamente, informó FOX 13. Los médicos descubrieron que tenía neumonía eosinofílica aguda, una enfermedad rara causada por una acumulación de glóbulos blancos en los pulmones.

La colocaron en un respirador al no poder respirar sola y la indujeron el coma durante tres días. Le suministraron además esteroides para ayudar a combatir la inflamación y todavía necesita oxígeno por la noche para no sentir opresión en el pecho.

A principios de este mes, ha compartido fotos de ella en el hospital para instar a las personas a dejar de vapear. "Estoy compartiendo mi historia para que todos sepan que hay algo loco en estos cigarros que no es seguro y casi me cuesta la vida. Solía ​​decirme a mí mismo que no me pasará a mí, pero también te puede pasar a ti... sigue mi consejo, no fumes, no vapes. #vape #stopthevape", escribió.

Maddie cuenta que comenzó a vapear hace tres años, antes de aumentar gradualmente a 3 mg de nicotina. A principios de este año, comenzó a perder el apetito y a vomitar todo lo que comía.

El pasado 27 de julio, la joven comenzó a experimentar dolor intenso de espalda y riñón, así como fiebre alta. "Mi temperatura era tan alta que mi cerebro se apagó por completo. Pensé que estaba en el hospital por una noche, y en realidad estuve allí durante cuatro días", cuenta en una entrevista a FOX 13.

Según una iniciativa creada en GoFundMe para cubrir los costes médicos, su situación pasó de grave a potencialmente fatal. Una radiografía de tórax reveló daños severos en sus pulmones y su familia decidió que era mejor que la indujeran el coma.